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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"А Изюм?" – "Изюм освободили!" Опубликовано видео, как встречали освобожденных из плена украинских защитников

 
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В результате сегодняшнего обмена Украина вернула 50 защитников из плена
В результате сегодняшнего обмена Украина вернула 50 защитников из плена
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Пресс-центр Службы безопасности Украины опубликовал видео, на котором показано, как украинские защитники, освобожденные из плена в результате обмена 8 января, возвращались в Украину и как их встречали.

В результате сегодняшнего обмена из плена РФ были освобождены 50 военнослужащих. Это первый в 2023 году обмен и 36-й – с начала полномасштабного вторжения РФ, отметили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. 

"В этот раз к своим семьям возвращаются 25 представителей Вооруженных сил Украины, 13 нацгвардейцев, четверо пограничников, трое представителей Военно-морских сил и пятеро тероборонцев. Среди освобожденных защитников – 11 пленных с Чернобыльской АЭС, восемь защитников Мариуполя, девять защитников Киевской области, пленные с донецкого, харьковского, луганского направлений, а также Черниговской и Херсонской областей", – добавили в штабе.  

Координационный штаб также опубликовал видео о возвращении защитников домой. В частности, там показано, как один из освобожденных в автобусе спросил: "А Изюм что там?" "Изюм освободили! Изюм полностью наш", – ответили ему. Еще один спросил о временно оккупированном Энергодаре, в ответ услышал, что освобождение города "еще в процессе". 

"Еще много что нужно сделать. А ваша задача – откормиться", – отметил собеседник военнопленных. 

Контекст:

Украинские военные зашли в Изюм Харьковской области в первой половине сентября 2022 года, 14 сентября освобожденный город посетил президент Украины Владимир Зеленский.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, Изюм, пленные, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными
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