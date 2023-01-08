"А Изюм?" – "Изюм освободили!" Опубликовано видео, как встречали освобожденных из плена украинских защитников

В результате сегодняшнего обмена из плена РФ были освобождены 50 военнослужащих. Это первый в 2023 году обмен и 36-й – с начала полномасштабного вторжения РФ, отметили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"В этот раз к своим семьям возвращаются 25 представителей Вооруженных сил Украины, 13 нацгвардейцев, четверо пограничников, трое представителей Военно-морских сил и пятеро тероборонцев. Среди освобожденных защитников – 11 пленных с Чернобыльской АЭС, восемь защитников Мариуполя, девять защитников Киевской области, пленные с донецкого, харьковского, луганского направлений, а также Черниговской и Херсонской областей", – добавили в штабе.

Координационный штаб также опубликовал видео о возвращении защитников домой. В частности, там показано, как один из освобожденных в автобусе спросил: "А Изюм что там?" "Изюм освободили! Изюм полностью наш", – ответили ему. Еще один спросил о временно оккупированном Энергодаре, в ответ услышал, что освобождение города "еще в процессе".

"Еще много что нужно сделать. А ваша задача – откормиться", – отметил собеседник военнопленных.