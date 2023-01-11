Ермак поговорил с командирами гарнизона Мариуполя, которые находятся в Турции. Речь шла в том числе об освобождении пленных

Об этом он сообщил в Telegram.

В Турции, по условиям обмена с РФ, находятся командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис).

Ермак заявил, что у него состоялся "прекрасный разговор" с командирами.

"Был рад слышать каждого из них – ребята в хорошем настроении, восстанавливаются. Мы также говорили об освобождении всех пленных, сообщил, что наша цель – освободить всех и мы не будем останавливаться, пока не достигнем ее", – добавил он.