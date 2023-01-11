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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак поговорил с командирами гарнизона Мариуполя, которые находятся в Турции. Речь шла в том числе об освобождении пленных

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Ермак: Ребята в хорошем настроении, восстанавливаются
Ермак: Ребята в хорошем настроении, восстанавливаются
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил по телефону с пятью командирами мариупольского гарнизона – защитниками "Азовстали", которые, по условиям обмена пленными, сейчас находятся в Турции.

Об этом он сообщил в Telegram. 

В Турции, по условиям обмена с РФ, находятся командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис).

Ермак заявил, что у него состоялся "прекрасный разговор" с командирами.

"Был рад слышать каждого из них – ребята в хорошем настроении, восстанавливаются. Мы также говорили об освобождении всех пленных, сообщил, что наша цель – освободить всех и мы не будем останавливаться, пока не достигнем ее", – добавил он. 

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и подозревамого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре. Согласно договоренностям, они остаются в Турции до конца войны и находятся там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они живут "в частном доме в приличных условиях".

Переговоры относительно обмена Медведчука на украинских защитников велись на уровне разведок, рассказывал Ермак. По данным турецких СМИ, об обмене Медведчука просила Россия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, Мариуполь, Азовсталь, обмен пленными, Андрей Ермак, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Денис Шлега, Олег Хоменко
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