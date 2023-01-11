Ермак поговорил с командирами гарнизона Мариуполя, которые находятся в Турции. Речь шла в том числе об освобождении пленных

Об этом он сообщил в Telegram.
В Турции, по условиям обмена с РФ, находятся командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис).
Ермак заявил, что у него состоялся "прекрасный разговор" с командирами.
"Был рад слышать каждого из них – ребята в хорошем настроении, восстанавливаются. Мы также говорили об освобождении всех пленных, сообщил, что наша цель – освободить всех и мы не будем останавливаться, пока не достигнем ее", – добавил он.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и подозревамого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре. Согласно договоренностям, они остаются в Турции до конца войны и находятся там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они живут "в частном доме в приличных условиях".
Переговоры относительно обмена Медведчука на украинских защитников велись на уровне разведок, рассказывал Ермак. По данным турецких СМИ, об обмене Медведчука просила Россия.