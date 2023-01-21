ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Немецкая разведка сообщила о трехзначных потерях Украины за сутки в боях за Бахмут – Der Spiegel

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия в боях за Бахмут бросает солдат, как пушечное мясо, отметили СМИ
Россия в боях за Бахмут бросает солдат, как пушечное мясо, отметили СМИ
Фото: Maxar Technologies / Twitter

Вооруженные силы Украины несут большие потери на фронте под Бахмутом Донецкой области.

Об этом на секретном заседании на этой неделе сообщила депутатам в Бундестаге Федеральная служба разведки (BND) Германии, пишет Der Spiegel 20 января.

Так, по данным немецкой разведки, украинская армия ежедневно теряет трехзначное число солдат в боях с российскими оккупантами возле Бахмута.

Возможное падение города, согласно анализу, имело бы последствия для всей линии украинской обороны, указывает издание.

Отмечается, что Россия бросает солдат, как пушечное мясо, поскольку "потери там не играют для нее никакой роли".

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером в Минобороны заявляли, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.

"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал Зеленский в вечернем обращении 15 января. 

Теги: Россия, Германия, Украина, Донецкая область, депутаты, Вооруженные силы Украины, разведка, оборона, Бундестаг, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, погибшие, заседание, потери
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре
"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление
Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco
Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco
"Идеально". Кунаки снялась в вязаном халате
"Идеально". Кунаки снялась в вязаном халате
  "Мало". Билык выпустила новую песню. Видео
  "Мало". Билык выпустила новую песню. Видео
50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера
50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения (24197)
2
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию (23788)
3
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина (23363)
4
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье (23117)
5
"Юху-у, дождались", "Наконец-то". Дорофеева после официального развода с Dantes сделала заявление (22145)
6
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16 (18690)
7
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля (16933)
8
Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик (16228) G
 
 
 
 