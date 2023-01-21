Немецкая разведка сообщила о трехзначных потерях Украины за сутки в боях за Бахмут – Der Spiegel

Россия в боях за Бахмут бросает солдат, как пушечное мясо, отметили СМИ Фото: Maxar Technologies / Twitter

Об этом на секретном заседании на этой неделе сообщила депутатам в Бундестаге Федеральная служба разведки (BND) Германии, пишет Der Spiegel 20 января.

Так, по данным немецкой разведки, украинская армия ежедневно теряет трехзначное число солдат в боях с российскими оккупантами возле Бахмута.

Возможное падение города, согласно анализу, имело бы последствия для всей линии украинской обороны, указывает издание.

Отмечается, что Россия бросает солдат, как пушечное мясо, поскольку "потери там не играют для нее никакой роли".