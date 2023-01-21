Немецкая разведка сообщила о трехзначных потерях Украины за сутки в боях за Бахмут – Der Spiegel

Об этом на секретном заседании на этой неделе сообщила депутатам в Бундестаге Федеральная служба разведки (BND) Германии, пишет Der Spiegel 20 января.
Так, по данным немецкой разведки, украинская армия ежедневно теряет трехзначное число солдат в боях с российскими оккупантами возле Бахмута.
Возможное падение города, согласно анализу, имело бы последствия для всей линии украинской обороны, указывает издание.
Отмечается, что Россия бросает солдат, как пушечное мясо, поскольку "потери там не играют для нее никакой роли".
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером в Минобороны заявляли, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.
"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал Зеленский в вечернем обращении 15 января.