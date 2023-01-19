ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Если россияне под Бахмутом и Соледаром положили 80 тыс. убитыми и ранеными, что нужно, чтобы взять Славянск и Краматорск? Это же вообще можно рехнуться

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Россияне несут огромные потери на Донбассе, регулярно сообщают в Генштабе ВСУ
Россияне несут огромные потери на Донбассе, регулярно сообщают в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Россияне захватывают отдельные города на Донбассе ценой огромных потерь своих войск, но войну так выиграть невозможно, считает бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Типично штурмовая группа "Вагнера" выглядит так: 30 человек, которые потом делятся, в зависимости от обстановки по 10–15. Они идут вперед, у них есть один старший: обычно это профессионал "Вагнера", который фактически их подгоняет и контролирует. Они прут вперед, их наши кладут. Приходят следующие – кладут. Приходят... И вдруг, когда у наших кончились патроны и они понесли потери или дрогнули и отступили, эти хватают позицию, немедленно пополняются – и все начинается сначала", – рассказал Арестович. 

По его информации, тех, кто отказывается участвовать в этих "волнах смертников", расстреливают сразу перед строем.

Однако Соледар и Бахмут Донецкой области РФ пытается взять таким образом уже много месяцев. Арестович уточнил, что там воюет не только "Вагнер", но и десантники российской армии, а также недавно мобилизованные россияне. 

По его мнению, если в этот район РФ отправит 200 тыс. военных, "там станет настолько грустно, что, возможно, придется прощаться и с Соледаром, и с Бахмутом", но, подчеркнул он, такой метод войны со стороны РФ неэффективен. 

"Конечно, им не жалко эти 70 тыс. Но, в принципе, так воевать нельзя, потому что взятие 10 городов – значит, это будет 700 тыс.. 10 таких, как Соледар и Бахмут, районных центров. Даже если они ставят задачу захватить всю Донецкую область... Там Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка – города не чета Бахмуту, и Соледару особенно. И если они под Бахмутом и Соледаром положили 80 тыс. убитыми и ранеными, представьте, что нужно, чтобы взять Славянск и Краматорск. Это же вообще можно рехнуться", – сказал Арестович.

Он добавил, что подобным образом можно взять отдельные города, но нельзя выиграть войну.

"То есть на локальном уровне – особенно для солдат и офицеров, которые воюют там, – это может казаться эффективным, потому что они все-таки ценой огромных потерь, но наших оттесняют. И у нас потери большие. Но если подняться выше, на стратегический уровень, то так войну невозможно выиграть. Это все равно что топить деньгами. Штурмовая пехота мотивированная  неважно, как мотивированная, позитивно или негативно, – это самая главная ценность в войне. Ценнее, чем вся западная техника. И расходовать ее такими темпами на взятие двух районных центров – это дорога в никуда", – подытожил Арестович. 

Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером в Минобороны заявляли, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.

"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 января. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Донецкая область, Донбасс, десантники, Соледар, Алексей Арестович, наступление, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, российские военные, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева показала, как в начале лета вместе с Кацуриным записывала песню об их романе
Дорофеева показала, как в начале лета вместе с Кацуриным записывала песню об их романе
"Кто эта девушка?", "Такая шикарная". Хайек снялась в белом халате с новой прической
"Кто эта девушка?", "Такая шикарная". Хайек снялась в белом халате с новой прической
"В этот момент сила вашего духа как свет. Это свет всего мира". Скорсезе записал видео в поддержку украинцев
"В этот момент сила вашего духа – как свет. Это свет всего мира". Скорсезе записал видео в поддержку украинцев
Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина
Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию
"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения
"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения
Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты
Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией G
Алеся БАЦМАН
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (355223)
2
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (115105)
3
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (100531)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (77296)
5
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (76408)
6
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (50475)
7
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (49588)
8
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (46103)
 
 
 
 