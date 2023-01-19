Арестович: Если россияне под Бахмутом и Соледаром положили 80 тыс. убитыми и ранеными, что нужно, чтобы взять Славянск и Краматорск? Это же вообще можно рехнуться

"Типично штурмовая группа "Вагнера" выглядит так: 30 человек, которые потом делятся, в зависимости от обстановки по 10–15. Они идут вперед, у них есть один старший: обычно это профессионал "Вагнера", который фактически их подгоняет и контролирует. Они прут вперед, их наши кладут. Приходят следующие – кладут. Приходят... И вдруг, когда у наших кончились патроны и они понесли потери или дрогнули и отступили, эти хватают позицию, немедленно пополняются – и все начинается сначала", – рассказал Арестович.

По его информации, тех, кто отказывается участвовать в этих "волнах смертников", расстреливают сразу перед строем.

Однако Соледар и Бахмут Донецкой области РФ пытается взять таким образом уже много месяцев. Арестович уточнил, что там воюет не только "Вагнер", но и десантники российской армии, а также недавно мобилизованные россияне.

По его мнению, если в этот район РФ отправит 200 тыс. военных, "там станет настолько грустно, что, возможно, придется прощаться и с Соледаром, и с Бахмутом", но, подчеркнул он, такой метод войны со стороны РФ неэффективен.

"Конечно, им не жалко эти 70 тыс. Но, в принципе, так воевать нельзя, потому что взятие 10 городов – значит, это будет 700 тыс.. 10 таких, как Соледар и Бахмут, районных центров. Даже если они ставят задачу захватить всю Донецкую область... Там Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка – города не чета Бахмуту, и Соледару особенно. И если они под Бахмутом и Соледаром положили 80 тыс. убитыми и ранеными, представьте, что нужно, чтобы взять Славянск и Краматорск. Это же вообще можно рехнуться", – сказал Арестович.

Он добавил, что подобным образом можно взять отдельные города, но нельзя выиграть войну.

"То есть на локальном уровне – особенно для солдат и офицеров, которые воюют там, – это может казаться эффективным, потому что они все-таки ценой огромных потерь, но наших оттесняют. И у нас потери большие. Но если подняться выше, на стратегический уровень, то так войну невозможно выиграть. Это все равно что топить деньгами. Штурмовая пехота мотивированная – неважно, как мотивированная, позитивно или негативно, – это самая главная ценность в войне. Ценнее, чем вся западная техника. И расходовать ее такими темпами на взятие двух районных центров – это дорога в никуда", – подытожил Арестович.

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