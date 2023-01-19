Пограничники отбили в районе Бахмута атаку нескольких групп оккупантов

Пограничники и другие военные не позволили оккупантам обойти опорный пункт Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

"Попытка прорыва в Бахмут – смерть оккупантов. Несколько вражеских групп пытались обойти опорный пункт защитников", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что бойцы перехватили маневр стрелковым боем, а пограничники-минометчики и артиллерия накрыли огнем захватчиков.

"Бой длился около двух часов, за это время защитники уничтожили пять оккупантов, еще семь ранили", – отметили в Госпогранслужбе.