Пограничники отбили в районе Бахмута атаку нескольких групп оккупантов

"Попытка прорыва в Бахмут – смерть оккупантов. Несколько вражеских групп пытались обойти опорный пункт защитников", – говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что бойцы перехватили маневр стрелковым боем, а пограничники-минометчики и артиллерия накрыли огнем захватчиков.
"Бой длился около двух часов, за это время защитники уничтожили пять оккупантов, еще семь ранили", – отметили в Госпогранслужбе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин.
В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности, в районе Бахмута и Соледара Донецкой и Кременной Луганской областей.