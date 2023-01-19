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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пограничники отбили в районе Бахмута атаку нескольких групп оккупантов

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Пограничники и другие военные не позволили оккупантам обойти опорный пункт
Пограничники и другие военные не позволили оккупантам обойти опорный пункт
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Пограничники в Донецкой области в ходе двухчасового боя уничтожили пять и ранили семь российских военных. Об этом сообщила 18 января Госпогранслужба Украины.

"Попытка прорыва в Бахмут – смерть оккупантов. Несколько вражеских групп пытались обойти опорный пункт защитников", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что бойцы перехватили маневр стрелковым боем, а пограничники-минометчики и артиллерия накрыли огнем захватчиков.

"Бой длился около двух часов, за это время защитники уничтожили пять оккупантов, еще семь ранили", – отметили в Госпогранслужбе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин.

В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности, в районе Бахмута и Соледара Донецкой и Кременной Луганской областей.

Теги: Донецкая область, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, артиллерия, война России против Украины, Бахмут
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