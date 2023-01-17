Пограничники показали, как выбили взвод оккупантов из Бахмута. Видео

Защитники границы отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов, а также сбросом гранат с беспилотников.

Также благодаря огневой поддержке от сил обороны пограничникам удалось выбить оккупантов.

По сообщению ГПСУ, оккупанты понесли потери – 12 убитых и примерно 17 раненых.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.