В выходные в районах Кременной и Бахмута шли ожесточенные бои – британская разведка

Ключевая оперативная задача для обеих сторон сейчас в том, чтобы сформировать новые боеспособные соединения и использовать тактические успехи для оперативных прорывов, считают в британской разведке Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

"В выходные на кременном и бахмутском участках донбасского фронта продолжались ожесточенные бои. По состоянию на 15 января 2023 года ВСУ почти наверняка сохраняли позиции в Соледаре на фоне продолжающихся атак ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, боевые действия вокруг Кременной характеризовались "сложной серией локальных атак и контратак" в лесистой местности, но в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта.

"За последние шесть недель и Россия, и Украина добились с трудом полученных, но ограниченных успехов в различных секторах. В этих обстоятельствах ключевая оперативная задача для обеих сторон состоит в том, чтобы формировать соединения незадействованных боеспособных войск, которые могут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов", – резюмировали в британской разведке.