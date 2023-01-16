В выходные в районах Кременной и Бахмута шли ожесточенные бои – британская разведка

"В выходные на кременном и бахмутском участках донбасского фронта продолжались ожесточенные бои. По состоянию на 15 января 2023 года ВСУ почти наверняка сохраняли позиции в Соледаре на фоне продолжающихся атак ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, боевые действия вокруг Кременной характеризовались "сложной серией локальных атак и контратак" в лесистой местности, но в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта.
"За последние шесть недель и Россия, и Украина добились с трудом полученных, но ограниченных успехов в различных секторах. В этих обстоятельствах ключевая оперативная задача для обеих сторон состоит в том, чтобы формировать соединения незадействованных боеспособных войск, которые могут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов", – резюмировали в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 January 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 16, 2023
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ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск Александр Сырский 4 января 2023 года.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщили в Минобороны 9 января. 10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.
Согласно сводкам Генерального штаба ВСУ, в последние дни продолжаются интенсивные бои в районе Соледара. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр 12 января.
Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером Маляр заявила, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.
"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 января.