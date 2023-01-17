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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Статус Соледара не российский". Череватый заявил, что ВСУ на Донбассе уничтожают оккупантов "в промышленных масштабах"

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ВСУ продолжают биться за Соледар, заявил Череватый
ВСУ продолжают биться за Соледар, заявил Череватый
Фото: Сергій Череватий / Facebook

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои, город не взят российскими оккупантами. Об этом 16 января сообщил представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона, который транслирует канал "Рада".

"Статус [Соледара] не российский. Наши подразделения бьются, наносят постоянные потери врагу и пытаются каждые сутки показать, что этот город не сдается врагу. Наши Вооруженные силы делают все, чтобы он платил невероятную цену за каждый метр, по которому пытается двигаться", – отметил Череватый.

Он также напомнил, что заданиями украинских войск в Бахмуте Донецкой области и Соледаре остаются препятствование продвижению захватчиков, а также уничтожение российских военнослужащих и техники.

"Есть два главных задания. Первое — не дать врагу системно прорвать оборону, выйти в тыл и на оперативное пространство, чтобы продолжить оккупацию нашей земли. А второе задание – максимально его обескровить и снизить наступательный потенциал", — сказал спикер.

По словам Череватого, ВСУ успешно удавалось месяцами выполнять эти два задания на Донбассе. Он подчеркнул, что украинские силы уничтожают врага "в промышленных масштабах" и не дают ему стратегически продвинуться.

Контекст:

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск Александр Сырский 4 января 2023 года.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщили в Минобороны 9 января. 10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Согласно сводкам Генерального штаба ВСУ, в последние дни продолжаются интенсивные бои в районе Соледара. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр 12 января.

Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером Маляр заявила, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.

"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 января.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донбасс, оккупация, Вооруженные силы Украины, оборона, Соледар, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Бахмут, военнослужащий, российские оккупанты, деоккупация, Сергей Череватый
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