"Статус Соледара не российский". Череватый заявил, что ВСУ на Донбассе уничтожают оккупантов "в промышленных масштабах"

"Статус [Соледара] не российский. Наши подразделения бьются, наносят постоянные потери врагу и пытаются каждые сутки показать, что этот город не сдается врагу. Наши Вооруженные силы делают все, чтобы он платил невероятную цену за каждый метр, по которому пытается двигаться", – отметил Череватый.

Он также напомнил, что заданиями украинских войск в Бахмуте Донецкой области и Соледаре остаются препятствование продвижению захватчиков, а также уничтожение российских военнослужащих и техники.

"Есть два главных задания. Первое — не дать врагу системно прорвать оборону, выйти в тыл и на оперативное пространство, чтобы продолжить оккупацию нашей земли. А второе задание – максимально его обескровить и снизить наступательный потенциал", — сказал спикер.

По словам Череватого, ВСУ успешно удавалось месяцами выполнять эти два задания на Донбассе. Он подчеркнул, что украинские силы уничтожают врага "в промышленных масштабах" и не дают ему стратегически продвинуться.