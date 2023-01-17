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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты продолжают атаковать в направлении Бахмута и Авдеевки – Генштаб ВСУ

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На Донбассе продолжаются бои
На Донбассе продолжаются бои
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты и далее пытаются захватить Донецкую область, проинформировал 17 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "на купянском и лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на новопавловском, запорожском и херсонском направлениях обороняется".

Украинские военные рассказали, что на всех направлениях оккупанты вели обстрелы из разных видов оружия.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ug8Noxiw25z2jLpieeoQg1Auiho7o4HW1g1foXHtqtRDCzSYhR3JokMvtTTMiD9Ul

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск Александр Сырский 4 января 2023 года.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщили в Минобороны 9 января. 10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Согласно сводкам Генерального штаба ВСУ, в последние дни продолжаются интенсивные бои в районе Соледара. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр 12 января.

Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером Маляр заявила, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.

"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 января.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оборона, Авдеевка, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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