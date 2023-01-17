Российские оккупанты продолжают атаковать в направлении Бахмута и Авдеевки – Генштаб ВСУ

"Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "на купянском и лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на новопавловском, запорожском и херсонском направлениях обороняется".

Украинские военные рассказали, что на всех направлениях оккупанты вели обстрелы из разных видов оружия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)