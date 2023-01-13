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"Чтобы только пыль осталась". Соловьев и депутат Госдумы РФ призвали нанести по Франции “упреждающий удар”

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Соловьев заявил, что необходимо нанести удар по Франции "как стороне конфликта"
Соловьев заявил, что необходимо нанести удар по Франции "как стороне конфликта"
Скриншот: drugoe-kino.ru

Российский пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев вместе с депутатом Госдумы РФ Андреем Гурулевым призвали нанести “упреждающий удар” по Франции. Об этом они заявили 8 января в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Полное видео программы опубликовал российский сайт Drugoe-Kino

Фрагмент с заявлениями публикуют пользователи Twitter, в частности блогер, который пишет под ником Сталингулаг. 

Соловьев заявил, что поскольку президент Франции Эммануэль Макрон "поставляет Украине танки", необходимо нанести по Франции “упреждающий удар” "как стороне конфликта". 

"Если Франция начинает гадить напрямую, то необходимо признать Францию стороной конфликта и ее быть не должно", – добавил Гурулев.

По его словам, тогда все другие страны "подожмут хвост". 

"Причем не надо задействовать стратегический потенциал, нашу "[ядерную] триаду". Нет. У нас и без этого хватает зарядов, чтобы от этой Франции только пыль осталась... И больше никому было неповадно. Или по Великобритании", – сказал он.

Контекст:

4 января президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion (речь о первой поставке танков западного образца).

13 января министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Украина может получить танки AMX-10 RC в течение двух месяцев.

Теги: Россия, Франция, депутаты, Госдума, Владимир Соловьев, шоу, телеведущий
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