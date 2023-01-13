"Чтобы только пыль осталась". Соловьев и депутат Госдумы РФ призвали нанести по Франции “упреждающий удар”

Соловьев заявил, что необходимо нанести удар по Франции "как стороне конфликта" Скриншот: drugoe-kino.ru

Полное видео программы опубликовал российский сайт Drugoe-Kino.

Фрагмент с заявлениями публикуют пользователи Twitter, в частности блогер, который пишет под ником Сталингулаг.

Соловьев заявил, что поскольку президент Франции Эммануэль Макрон "поставляет Украине танки", необходимо нанести по Франции “упреждающий удар” "как стороне конфликта".

"Если Франция начинает гадить напрямую, то необходимо признать Францию стороной конфликта и ее быть не должно", – добавил Гурулев.

По его словам, тогда все другие страны "подожмут хвост".

"Причем не надо задействовать стратегический потенциал, нашу "[ядерную] триаду". Нет. У нас и без этого хватает зарядов, чтобы от этой Франции только пыль осталась... И больше никому было неповадно. Или по Великобритании", – сказал он.

«Нужно нанести упреждающий ядерный удар!»; «Была Франция и нет Франции» — Пропагандист и депутат госдумы призывают к убийству миллионов мирных жителей.



Интересно, почему Российскую Федерацию считают страной агрессором? pic.twitter.com/rU5SSWvqhA — Сталингулаг (@StalinGulag) January 11, 2023