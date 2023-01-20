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Резников о встрече с главой минобороны ФРГ: У нас был откровенный разговор по танкам Leopard 2. Продолжение следует

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Резников (слева) сообщил, что поздравил Писториуса (справа) с назначением на должность главы минобороны ФРГ
Резников (слева) сообщил, что поздравил Писториуса (справа) с назначением на должность главы минобороны ФРГ
Фото: Verteidigungsministerium / Twitter

Министр обороны Алексей Резников 20 января в рамках восьмого заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в Германии на авиабазе Рамштайн провел встречу с главой минобороны ФРГ Борисом Писториусом.

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Поздравил министра обороны Германии Бориса Писториуса с назначением на новую должность, – написал украинский министр. – У нас был откровенный разговор по [танкам] Leopard 2. Продолжение следует".

Резников также поблагодарил правительство и народ Германии "за их военную помощь Украине и гостеприимство на встрече "Рамштайн".

По итогам заседания контактной группы Резников заявил, что ВСУ получат больше оружия и боеприпасов. В частности, Писториус анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд от ФРГ.

Президент Владимир Зеленский отметил, что восьмой "Рамштайн" укрепит стойкость Украины.

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера

Заявление Писториуса раскритиковали в МИД Украины, призвав "очень быстро завершить этот обзор в ближайшие дни". "Это настоящая трагикомедия. Что вы должны проверить? Скажите, пожалуйста", – отреагировал замминистра Андрей Мельник.

В течение нескольких дней до заседания ряд стран объявили о пакетах помощи Украине, в них вошли бронетехника, системы ПВО и танки (пока такой шаг сделала только Великобритания).

Теги: Германия, Украина, танки, ФРГ, вооружение, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, Борис Писториус, назначение, встреча, заседание, контактная группа Рамштайн, Leopard
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