Резников о встрече с главой минобороны ФРГ: У нас был откровенный разговор по танкам Leopard 2. Продолжение следует

Резников (слева) сообщил, что поздравил Писториуса (справа) с назначением на должность главы минобороны ФРГ Фото: Verteidigungsministerium / Twitter

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Поздравил министра обороны Германии Бориса Писториуса с назначением на новую должность, – написал украинский министр. – У нас был откровенный разговор по [танкам] Leopard 2. Продолжение следует".

Резников также поблагодарил правительство и народ Германии "за их военную помощь Украине и гостеприимство на встрече "Рамштайн".

Congratulated * DefMin Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr on the appointment to his new position.

We had a frank discussion on Leopards 2. To be continued.

I also thanked the * Government and the * people for their military assistance to * and hospitality at #Ramstein 8 pic.twitter.com/pOnWhHuGos — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023

По итогам заседания контактной группы Резников заявил, что ВСУ получат больше оружия и боеприпасов. В частности, Писториус анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд от ФРГ.

Президент Владимир Зеленский отметил, что восьмой "Рамштайн" укрепит стойкость Украины.

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.