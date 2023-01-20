Резников по итогам "Рамштайна": ВСУ получат больше оружия и боеприпасов. Зло будет побеждено

"Восьмая встреча на авиабазе Рамштайн закончилась. Это была отличная встреча друзей. Свободный мир поддерживает Украину и аплодирует отважным украинским солдатам и нашему мужественному народу, – написал Резников. – Украинская армия получит больше оружия и боеприпасов. Мы победим. Зло будет побеждено".

#Ramstein 8 meeting at @RamsteinAirBase has ended. It was a great meeting of friends.

The free world stands with Ukraine and applauds brave Ukrainian soldiers and our courageous nation.#UAarmy will receive more weapons and ammo.

We will win.

Evil will be defeated. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023

По словам президента Владимира Зеленского, восьмой "Рамштайн" укрепит стойкость Украины.

"Еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято", – отметил глава Украинского государства.

В обращении к участникам заседания Зеленский призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.