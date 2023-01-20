Резников по итогам "Рамштайна": ВСУ получат больше оружия и боеприпасов. Зло будет побеждено

"Восьмая встреча на авиабазе Рамштайн закончилась. Это была отличная встреча друзей. Свободный мир поддерживает Украину и аплодирует отважным украинским солдатам и нашему мужественному народу, – написал Резников. – Украинская армия получит больше оружия и боеприпасов. Мы победим. Зло будет побеждено".
#Ramstein 8 meeting at @RamsteinAirBase has ended. It was a great meeting of friends.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023
The free world stands with Ukraine and applauds brave Ukrainian soldiers and our courageous nation.#UAarmy will receive more weapons and ammo.
We will win.
Evil will be defeated.
По словам президента Владимира Зеленского, восьмой "Рамштайн" укрепит стойкость Украины.
"Еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято", – отметил глава Украинского государства.
В обращении к участникам заседания Зеленский призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. В течение нескольких дней до заседания ряд стран объявили о пакетах помощи Украине, в них вошли бронетехника, системы ПВО и танки (пока такой шаг сделала только Великобритания).