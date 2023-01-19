ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский ожидает, что 10-й пакет санкций ЕС против России будет эффективнее предыдущих

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский поблагодарил Мишеля за активное участие и лидерство при внедрении санкционной политики и призвал к ограничениям против ядерной отрасли РФ
Зеленский поблагодарил Мишеля за активное участие и лидерство при внедрении санкционной политики и призвал к ограничениям против ядерной отрасли РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным предыдущих. Об этом он заявил 19 января на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем, трансляция велась в YouTube.

"Верю, что 10-й санкционный пакет ЕС может стать еще более эффективным, чем предыдущие пакеты", – отметил он. 

Зеленский поблагодарил Мишеля за активное участие и лидерство при внедрении санкционной политики. 

"Наступило время в частности для санкций против российской ядерной отрасли. Против всех их отраслей, организаций, против всех субъектов, которые работают на российскую ракетную программу, а также для новых шагов в энергетике, включая эмбарго на российские энергоносители. Европа имеет достаточно силы, чтобы лишить страну-террориста без такого мощного ресурса для агрессии", – продолжил он. 

Мишель на этой же пресс-конференции сказал, что в ЕС начали консультации по 10-му пакету санкций против РФ. 

"Могу подтвердить, что мы начали консультации относительно возможного 10-го пакета санкций. Мы решили особенно направить эти санкции на энергетическую сферу", – отметил он.  

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ядерная энергетика, санкции, энергетика, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, Шарль Мишель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина
"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой
"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой
42-летняя дочь Ющенко сообщила о своей болезни
42-летняя дочь Ющенко сообщила о своей болезни
Уилл Смит перепостил ролик, в котором звучит песня на русском языке. Население страны-агрессора РФ пишет ему комментарии с благодарностями
Уилл Смит перепостил ролик, в котором звучит песня на русском языке. Население страны-агрессора РФ пишет ему комментарии с благодарностями
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
28-летний муж 40-летней Спирс окунулся в бочку со льдом и попробовал его на вкус. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс окунулся в бочку со льдом и попробовал его на вкус. Видео
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала, как гуляет с ним по Барселоне
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала, как гуляет с ним по Барселоне
65-летний актер неделю назад пропал без вести в горах в Калифорнии. Его ищут с помощью вертолетов и дронов
65-летний актер неделю назад пропал без вести в горах в Калифорнии. Его ищут с помощью вертолетов и дронов
"Невозможно поверить". Тина Кароль посвятила пост погибшему Монастырскому и показала совместное фото с ним
"Невозможно поверить". Тина Кароль посвятила пост погибшему Монастырскому и показала совместное фото с ним
49-летняя Клум снялась в одежде на тонких бретелях. Фото
49-летняя Клум снялась в одежде на тонких бретелях. Фото
"Принц и пенис". Известный телеведущий высмеял мемуары принца Гарри в своей юмористической книге
"Принц и пенис". Известный телеведущий высмеял мемуары принца Гарри в своей юмористической книге
Instagram-cтраница продюсерского центра Константина Меладзе сменила название. Официально о закрытии лейбла продюсер пока не сообщал
Instagram-cтраница продюсерского центра Константина Меладзе сменила название. Официально о закрытии лейбла продюсер пока не сообщал
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (116417)
2
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (101728)
3
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (77279)
4
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (54247)
5
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (53833)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (50124)
7
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (38338)
8
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов (35515)
 
 
 
 