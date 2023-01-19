Зеленский ожидает, что 10-й пакет санкций ЕС против России будет эффективнее предыдущих

Зеленский поблагодарил Мишеля за активное участие и лидерство при внедрении санкционной политики и призвал к ограничениям против ядерной отрасли РФ Фото: president.gov.ua

"Верю, что 10-й санкционный пакет ЕС может стать еще более эффективным, чем предыдущие пакеты", – отметил он.

Зеленский поблагодарил Мишеля за активное участие и лидерство при внедрении санкционной политики.

"Наступило время в частности для санкций против российской ядерной отрасли. Против всех их отраслей, организаций, против всех субъектов, которые работают на российскую ракетную программу, а также для новых шагов в энергетике, включая эмбарго на российские энергоносители. Европа имеет достаточно силы, чтобы лишить страну-террориста без такого мощного ресурса для агрессии", – продолжил он.

Мишель на этой же пресс-конференции сказал, что в ЕС начали консультации по 10-му пакету санкций против РФ.

"Могу подтвердить, что мы начали консультации относительно возможного 10-го пакета санкций. Мы решили особенно направить эти санкции на энергетическую сферу", – отметил он.