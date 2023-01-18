Венгрия добивается отмены санкций Евросоюза для девяти россиян – журналист

Йозвяк отмечает, что из более чем 1300 физических и 170 юридических лиц, в отношении которых введены антироссийские санкции ЕС, Венгрия заинтересована исключить бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и его делового партнера Михаила Фридмана, Виктора Рашникова, Григория Березкина, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина, а также сына Мазепина Никиту и сестру Усманова Гульбахор Исмаилову.
В частности, Будапешт якобы "в очередной раз хочет" отмены заморозки активов и запрета выдачи виз для Усманова, Авена и Рашникова.
Журналист пишет, что бизнесмены, о которых идет речь, имеют отношение к объявившему 24 февраля 2022 года о вторжении в Украину президенту России Владимиру Путину. Так, Усманова Официальный журнал ЕС называет "прокремлевским олигархом, имеющим особенно тесные связи с Путиным", Авена считают "бизнесменом, который регулярно встречается с Путиным в Кремле", а Мазепина – "членом ближайшего окружения Путина".
В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться". Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд (11-я строчка в рейтинге самых богатых россиян). По данным The Wall Street Journal, бизнесмен предлагал Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года.
Венгрия является страной, которая регулярно выступает против антироссийских санкций. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну, потому что якобы российская армия имеет "асимметричное превосходство", а также заявлял, что Евросоюз "выстрелил себе в легкие", введя санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Он неоднократно заявлял, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.