Венгрия добивается отмены санкций Евросоюза для девяти россиян – журналист

Йозвяк отмечает, что из более чем 1300 физических и 170 юридических лиц, в отношении которых введены антироссийские санкции ЕС, Венгрия заинтересована исключить бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и его делового партнера Михаила Фридмана, Виктора Рашникова, Григория Березкина, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина, а также сына Мазепина Никиту и сестру Усманова Гульбахор Исмаилову.

В частности, Будапешт якобы "в очередной раз хочет" отмены заморозки активов и запрета выдачи виз для Усманова, Авена и Рашникова.

Журналист пишет, что бизнесмены, о которых идет речь, имеют отношение к объявившему 24 февраля 2022 года о вторжении в Украину президенту России Владимиру Путину. Так, Усманова Официальный журнал ЕС называет "прокремлевским олигархом, имеющим особенно тесные связи с Путиным", Авена считают "бизнесменом, который регулярно встречается с Путиным в Кремле", а Мазепина – "членом ближайшего окружения Путина".

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться". Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд (11-я строчка в рейтинге самых богатых россиян). По данным The Wall Street Journal, бизнесмен предлагал Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций.