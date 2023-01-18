ГОРДОН
 
 
МИР

Венгрия добивается отмены санкций Евросоюза для девяти россиян – журналист

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Венгрия пытается добиться разморозки активов некоторых россиян, отметил Йозвяк
Венгрия пытается добиться разморозки активов некоторых россиян, отметил Йозвяк
Фото: ЕРА

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк в материале, который был опубликован 17 января, сообщил, что Венгрия добивается исключения из санкционого списка Европейского союза девятерых россиян – бизнесменов и близких к ним людей.

Йозвяк отмечает, что из более чем 1300 физических и 170 юридических лиц, в отношении которых введены антироссийские санкции ЕС, Венгрия заинтересована исключить бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и его делового партнера Михаила Фридмана, Виктора Рашникова, Григория Березкина, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина, а также сына Мазепина Никиту и сестру Усманова Гульбахор Исмаилову.

В частности, Будапешт якобы "в очередной раз хочет" отмены заморозки активов и запрета выдачи виз для Усманова, Авена и Рашникова. 

Журналист пишет, что бизнесмены, о которых идет речь, имеют отношение к объявившему 24 февраля 2022 года о вторжении в Украину президенту России Владимиру Путину. Так, Усманова Официальный журнал ЕС называет "прокремлевским олигархом, имеющим особенно тесные связи с Путиным", Авена считают "бизнесменом, который регулярно встречается с Путиным в Кремле", а Мазепина – "членом ближайшего окружения Путина".

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться". Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд (11-я строчка в рейтинге самых богатых россиян). По данным The Wall Street Journal, бизнесмен предлагал Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года.

Венгрия является страной, которая регулярно выступает против антироссийских санкций. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну, потому что якобы российская армия имеет "асимметричное превосходство", а также заявлял, что Евросоюз "выстрелил себе в легкие", введя санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Он неоднократно заявлял, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,9  тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, Венгрия, Михаил Фридман, Алишер Усманов, олигархи, Рикард Йозвяк, Петр Авен, Никита Мазепин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В этот момент сила вашего духа как свет. Это свет всего мира". Скорсезе записал видео в поддержку украинцев
"В этот момент сила вашего духа – как свет. Это свет всего мира". Скорсезе записал видео в поддержку украинцев
Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина
Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию
"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения
"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения
Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты
Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией G
Алеся БАЦМАН
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей СМИ
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей – СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (347738)
2
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (113159)
3
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (98372)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (76525)
5
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (75496)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (47525)
7
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (45936)
8
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (40986)
 
 
 
 