Санкции должны погрузить экономику России в рецессию на десятилетия – фон дер Ляйен

"Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий", – сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии заверила, что агрессивная война России не останется безнаказанной и что "непоколебимая поддержка Украины" со стороны Запада не ослабеет.

"За последний год ваша страна перевернула мир и вдохновила Европу, и я могу заверить вас, что Европа всегда будет с вами", – заявила фон дер Ляйен.