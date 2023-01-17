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Санкции должны погрузить экономику России в рецессию на десятилетия – фон дер Ляйен

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Фон дер Ляйен рассказала, на что нацелены санкции против РФ
Фон дер Ляйен рассказала, на что нацелены санкции против РФ
Фото: EPA

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января назвала цель санкций против РФ. Видео ее выступления опубликовано на YouTube-канале Euronews.

"Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий", – сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии заверила, что агрессивная война России не останется безнаказанной и что "непоколебимая поддержка Украины" со стороны Запада не ослабеет.

"За последний год ваша страна перевернула мир и вдохновила Европу, и я могу заверить вас, что Европа всегда будет с вами", – заявила фон дер Ляйен.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, санкции, Еврокомиссия, экономика, агрессия, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины
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