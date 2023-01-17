Глава МИД Австрии призвал "не перегнуть палку" в отношении России. В украинском МИД в ответ пригласили его в Днепр

Министр заявил, что "сохранение чувства меры" – одна из самых больших задач на 2023 год. Вторая – это сохранить единство. Он также уверен, что Россия "останется частью европейской истории и культуры".

В ответ на это заявление МИД Украины пригласил главу МИД Австрии посетить Днепр и посмотреть на последствия ракетного удара по жилому дому, где погибло несколько десятков человек. Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

"Ценим сотрудничество с Австрией, благодарны за поддержку в ООН и ЕС и для развития диалога в связи с этим ожидаем визит австрийского министра в Украину. В частности, приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр", – сказал он.

По словам Николенко, в Днепре австрийский дипломат будет иметь возможность повторить свои аргументы в общении с родными погибших или до сих пор находящихся под завалами.

"Призывы продолжать диалог с Россией, уважать ее историю и культуру усиливают чувство безнаказанности Кремля, воспринимаются им исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев", – заявил представитель МИД Украины.