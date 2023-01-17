Глава МИД Австрии призвал "не перегнуть палку" в отношении России. В украинском МИД в ответ пригласили его в Днепр

Министр заявил, что "сохранение чувства меры" – одна из самых больших задач на 2023 год. Вторая – это сохранить единство. Он также уверен, что Россия "останется частью европейской истории и культуры".
В ответ на это заявление МИД Украины пригласил главу МИД Австрии посетить Днепр и посмотреть на последствия ракетного удара по жилому дому, где погибло несколько десятков человек. Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.
"Ценим сотрудничество с Австрией, благодарны за поддержку в ООН и ЕС и для развития диалога в связи с этим ожидаем визит австрийского министра в Украину. В частности, приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр", – сказал он.
По словам Николенко, в Днепре австрийский дипломат будет иметь возможность повторить свои аргументы в общении с родными погибших или до сих пор находящихся под завалами.
"Призывы продолжать диалог с Россией, уважать ее историю и культуру усиливают чувство безнаказанности Кремля, воспринимаются им исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев", – заявил представитель МИД Украины.
В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По предварительным данным, разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230, указали в ГСЧС.
К утру 17 января было разобрано 90% обломков конструкций. Операция велась круглосуточно. 17 января было объявлено о завершении спасательной операции.
По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.