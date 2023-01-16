Украина требует от Австрии расследования, почему украинских детей отправили в Россию – Верещук

Верещук заявила, что причастные к инциденту "должны быть привлечены к ответственности" Фото: Мінреінтеграції / Telegram

"Суть инцидента в том, что австрийский гражданин без ведома соответствующих украинских органов отправил в Россию двух украинских детей под предлогом передачи их родителям", – говорится в сообщении.

В украинском ведомстве отметили, что в связи с произошедшим вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук провела совещание с участием омбудсмена и представителей других государственных органов.

"Украина обращается в компетентные органы Австрийской Республики с требованием надлежащего расследования, почему украинские дети были переданы российской стороне. В случае наличия признаков преступления все причастные должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнула она.