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Украина требует от Австрии расследования, почему украинских детей отправили в Россию – Верещук

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Верещук заявила, что причастные к инциденту "должны быть привлечены к ответственности"
Верещук заявила, что причастные к инциденту "должны быть привлечены к ответственности"
Фото: Мінреінтеграції / Telegram

16 января Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подтвердило в Telegram факт отправки в Россию из Австрии без согласования с украинскими властями двух украинских подростков.

"Суть инцидента в том, что австрийский гражданин без ведома соответствующих украинских органов отправил в Россию двух украинских детей под предлогом передачи их родителям", – говорится в сообщении.

В украинском ведомстве отметили, что в связи с произошедшим вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук провела совещание с участием омбудсмена и представителей других государственных органов.

"Украина обращается в компетентные органы Австрийской Республики с требованием надлежащего расследования, почему украинские дети были переданы российской стороне. В случае наличия признаков преступления все причастные должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнула она.

Контекст:

14 января австрийское издание Der Standard написало о двух подростках из Украины в возрасте 16 и 17 лет, которых госчиновник из австрийского Тироля отправил в Россию якобы по просьбе родственников, желающих "воссоединения семьи". С Украиной этот шаг согласован не был. Чиновника отстранили, начали внутреннее расследование.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Австрия, Ирина Верещук, дети, расследование, преступление, чиновники, омбудсмен, вице-премьер, подростки, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, родители
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