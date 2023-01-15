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Из Австрии в РФ вывезли двух украинских подростков, не поставив в известность Украину – СМИ

Причастного к инциденту австрийского чиновника отстранили
Причастного к инциденту австрийского чиновника отстранили
Фото: pixabay.com

В Австрии отстранили от должности сотрудника офиса омбудсмена, который допустил вывоз в Россию без уведомления украинской стороны двух подростков в возрасте 16 и 17 лет, сообщило 14 января местное издание Der Standard.

По данным издания, в начале января государственный чиновник из Тироля отправил украинцев в Москву якобы для "воссоединения семьи", но не посоветовался перед этим с представителями Украины.

Подростки из Украины размещались в детско-юношеском учреждении в Тироле.

Директор государственного управления Герберт Форстер рассказал, что изначально молодые люди приехали в Тироль в рамках помощи Украине.

Австрийские журналисты пишут, что, "судя по всему", сотрудник Европейского института омбудсмена, который также работает в офисе тирольского омбудсмена, "действовал по просьбе своего коллеги, российского омбудсмена".

Перед передачей подростков в Россию не было установлено, действительно ли матери молодых людей уже находятся в России и хотят, чтобы их семьи воссоединились. Также неизвестно, добровольно ли родители остаются в России.

В Тироле начато внутреннее расследование событий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

3 января 2023 года министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщал, что за границей находится около 500 тыс. украинских школьников.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Австрия, война, Москва, молодежь, расследование, украинцы, омбудсмен, война России против Украины, подростки, родители
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