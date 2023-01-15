Из Австрии в РФ вывезли двух украинских подростков, не поставив в известность Украину – СМИ

По данным издания, в начале января государственный чиновник из Тироля отправил украинцев в Москву якобы для "воссоединения семьи", но не посоветовался перед этим с представителями Украины.

Подростки из Украины размещались в детско-юношеском учреждении в Тироле.

Директор государственного управления Герберт Форстер рассказал, что изначально молодые люди приехали в Тироль в рамках помощи Украине.

Австрийские журналисты пишут, что, "судя по всему", сотрудник Европейского института омбудсмена, который также работает в офисе тирольского омбудсмена, "действовал по просьбе своего коллеги, российского омбудсмена".

Перед передачей подростков в Россию не было установлено, действительно ли матери молодых людей уже находятся в России и хотят, чтобы их семьи воссоединились. Также неизвестно, добровольно ли родители остаются в России.

В Тироле начато внутреннее расследование событий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)