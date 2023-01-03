За границей находится около 500 тыс. украинских школьников – Шкарлет

По словам Шкарлета, в начале полномасштабного вторжения РФ в других странах находилось 650–690 тыс. украинских детей до 18 лет Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

"На сегодняшний день за границей находится около 500 тыс. детей школьного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования", – сказал Шкарлет.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения РФ в других странах находилось 650–690 тыс. украинских детей до 18 лет. К сентябрю – 488 тыс., а по состоянию на декабрь – 480–520 тыс.

Шкарлет также добавил, что министерство не располагает информацией о том, что дети якобы массово забирают документы из украинских школ.