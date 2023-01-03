За границей находится около 500 тыс. украинских школьников – Шкарлет

"На сегодняшний день за границей находится около 500 тыс. детей школьного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования", – сказал Шкарлет.
По его словам, в начале полномасштабного вторжения РФ в других странах находилось 650–690 тыс. украинских детей до 18 лет. К сентябрю – 488 тыс., а по состоянию на декабрь – 480–520 тыс.
Шкарлет также добавил, что министерство не располагает информацией о том, что дети якобы массово забирают документы из украинских школ.
Около 3,5 тыс. школ в Украине 1 сентября 2022 года начали работу полностью в очном режиме. 5,5 тыс. – полностью онлайн, 3,8 тыс. школ начали занятия в смешанном формате, очном и дистанционном.
Шкарлет отмечал, что к 1 сентября только 51% всех учебных заведений страны – от детских садов до вузов – были полностью подготовлены для работы в условиях военного положения. Из них школ – 59%.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 3 января, с 24 февраля прошлого года из Украины выехало более 16,8 млн человек, при этом около 8,9 млн въехали в страну с 28 февраля.