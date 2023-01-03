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За границей находится около 500 тыс. украинских школьников – Шкарлет

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По словам Шкарлета, в начале полномасштабного вторжения РФ в других странах находилось 650 690 тыс. украинских детей до 18 лет
По словам Шкарлета, в начале полномасштабного вторжения РФ в других странах находилось 650–690 тыс. украинских детей до 18 лет
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

На данный момент за границей находится приблизительно 500 тыс. украинских школьников. Об этом 3 декабря в эфире национального телемарафона заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день за границей находится около 500 тыс. детей школьного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования", – сказал Шкарлет.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения РФ в других странах находилось 650–690 тыс. украинских детей до 18 лет. К сентябрю – 488 тыс., а по состоянию на декабрь – 480–520 тыс.

Шкарлет также добавил, что министерство не располагает информацией о том, что дети якобы массово забирают документы из украинских школ.

Контекст:

Около 3,5 тыс. школ в Украине 1 сентября 2022 года начали работу полностью в очном режиме. 5,5 тыс. – полностью онлайн, 3,8 тыс. школ начали занятия в смешанном формате, очном и дистанционном.

Шкарлет отмечал, что к 1 сентября только 51% всех учебных заведений страны – от детских садов до вузов – были полностью подготовлены для работы в условиях военного положения. Из них школ – 59%.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 3 января, с 24 февраля прошлого года из Украины выехало более 16,8 млн человек, при этом около 8,9 млн въехали в страну с 28 февраля.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, беженцы, дети, школьники, война России против Украины, Сергей Шкарлет
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