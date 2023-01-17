Зеленский поблагодарил ЕС и Еврокомисссию за первые €3 млрд из программы помощи на этот год

"Украина получила первые €3 млрд из новой программы макрофина на €18 млрд. Благодарен ЕС и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за мощную поддержку. Сохранение финансовой стабильности Украины жизненно важно для нашей совместной победы над агрессором", – написал Зеленский.

Україна отримала перші €3 млрд з нової програми макрофіну на €18 млрд. Вдячний ЄС та Президентці @vonderleyen за потужну підтримку. Збереження фінансової стабільності України життєво важливе для нашої спільної перемоги над агресором. #РазомПереможемо #StandWithUkraine

Контекст:

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году на сумму €18 млрд,

Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине эти средства, выступала Венгрия. Однако 10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран, а 14 декабря его согласовал Европарламент.

16 января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.