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Зеленский поблагодарил ЕС и Еврокомисссию за первые €3 млрд из программы помощи на этот год

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Зеленский поблагодарил лично фон дер Ляйен за "мощную поддержку"
Зеленский поблагодарил лично фон дер Ляйен за "мощную поддержку"
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за поддержку и подчеркнул, что сохранение финансовой стабильности Украины крайне важно для совместной победы над Россией. Сообщение он опубликовал в Twitter.

"Украина получила первые €3 млрд из новой программы макрофина на €18 млрд. Благодарен ЕС и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за мощную поддержку. Сохранение финансовой стабильности Украины жизненно важно для нашей совместной победы над агрессором", – написал Зеленский.

Контекст:

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году на сумму €18 млрд,

Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине эти средства, выступала Венгрия. Однако 10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран, а 14 декабря его согласовал Европарламент.

16 января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.

Теги: Еврокомиссия, Европейский союз, Владимир Зеленский, финансы, макрофинансовая помощь
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