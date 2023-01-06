Около 1 трлн грн Украина получила от международных партнеров в 2022 году – Шмыгаль

Он отметил, что наибольший уровень помощи продемонстрировали США.

По словам Шмыгаля:

410 млрд грн предоставили США;

390 млрд грн – страны Евросоюза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком;

88 млрд грн было получено от МВФ;

60 млрд грн – от Канады.

35 млрд грн – от Великобритании.

34 млрд грн – от Всемирного банка.

17 млрд грн – от Японии.

"Также были и другие суммы многих партнеров. Мы благодарны правительствам и народам всех стран, которые в прошлом году поддерживали Украину финансово. Благодаря этому мы не задерживали ни на один день ни пенсии, ни социальные выплаты, ни зарплаты учителям или врачам. Мы профинансировали все эти расходы в полном объеме и вовремя", – заявил Шмыгаль.

В 2022 году Украина получила от других стран $31 млрд в виде кредитов и грантов, отмечал в конце декабря министр финансов Украины Сергей Марченко.