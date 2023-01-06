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Около 1 трлн грн Украина получила от международных партнеров в 2022 году – Шмыгаль

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Финансовая помощь партнеров помогла украинской экономике во время войны
Финансовая помощь партнеров помогла украинской экономике во время войны
Фото: depositphotos.com

Украина получила от международных партнеров около 1 трлн грн в 2022 году, самые большие суммы предоставили США и Евросоюз, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 6 января. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Он отметил, что наибольший уровень помощи продемонстрировали США.

По словам Шмыгаля:

  • 410 млрд грн предоставили США;
  • 390 млрд грн – страны Евросоюза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком;
  • 88 млрд грн было получено от МВФ;
  • 60 млрд грн – от Канады.
  • 35 млрд грн – от Великобритании.
  • 34 млрд грн – от Всемирного банка.
  • 17 млрд грн – от Японии.

"Также были и другие суммы многих партнеров. Мы благодарны правительствам и народам всех стран, которые в прошлом году поддерживали Украину финансово. Благодаря этому мы не задерживали ни на один день ни пенсии, ни социальные выплаты, ни зарплаты учителям или врачам. Мы профинансировали все эти расходы в полном объеме и вовремя", – заявил Шмыгаль.

В 2022 году Украина получила от других стран $31 млрд в виде кредитов и грантов, отмечал в конце декабря министр финансов Украины Сергей Марченко.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

В первые месяцы после полномасштабного вторжения бюджетный дефицит в Украине составлял, по данным президента Владимира Зеленского, $5 млрд ежемесячно.

Для поддержки Украины Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Лидеры "Большой семерки" на онлайн-встрече 12 декабря договорились создать "многостороннюю платформу" для доноров Украине. С ее помощью страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки.

В 2023 году дефицит госбюджета Украины прогнозируется на уровне $3 млрд ежемесячно, сообщали в Минфине.

Шмыгаль 25 декабря заявил, что финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета.

Теги: США, Кабинет Министров, Великобритания, Канада, Япония, госбюджет, МВФ, бюджет, Всемирный банк, помощь, Европейский инвестиционный банк, деньги, Европейский союз, финансовая помощь, Евросоюз, Денис Шмыгаль, Кабмин, макрофинансовая помощь
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