В 2022 году Украина получила от других стран $31 млрд в виде кредитов и грантов – Марченко

Марченко отметил, что западные страны не планировали помогать Украине и "принимали эти решения с колес" Фото: Sergii Marchenko / Facebook

"Хочу, чтобы все понимали. То, что нам дали $31 млрд в 2022 году, – это не манная небесная, почему-то упавшая на Украину, а мы здесь счастливые радуемся. Если вспомнить весь год, то фактически 90% своего времени я проводил в диалоге и постоянной коммуникации с министрами финансов. Были разные коммуникации, были убеждения, были и дискуссии. Происходили разного рода эмоциональной нагрузки встречи, ведь каждый случай уникален и, соответственно, переговорная линия индивидуальна", – рассказал министр.

Он отметил, что денежные средства поступали неравномерно, поскольку западные страны не планировали помогать Украине и "принимали эти решения с колес".

"Они меняли собственные бюджеты и находили решения внутри бюджетных периодов – это дорого стоит. И здесь очень многое зависит от человеческого фактора. У меня лично сформировались достаточно теплые отношения со всеми министрами финансов G7. Есть персональные контакты этих людей, я иногда пишу им сообщения с призывом о поддержке, это очень важно. Такого уровня коммуникаций в истории Украины не было. И это не только мой уровень, поскольку уровень президента и премьера, конечно, очень высок, они со своей стороны общаются с руководителями стран наших партнеров", – подчеркнул Марченко.