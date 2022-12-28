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В 2022 году Украина получила от других стран $31 млрд в виде кредитов и грантов – Марченко

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Марченко отметил, что западные страны не планировали помогать Украине и "принимали эти решения с колес"
Марченко отметил, что западные страны не планировали помогать Украине и "принимали эти решения с колес"
Фото: Sergii Marchenko / Facebook

В 2022 году Украина получила от других стран $31 млрд в виде кредитов и грантов. Об этом в опубликованном 28 декабря интервью "РБК-Украина" заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Хочу, чтобы все понимали. То, что нам дали $31 млрд в 2022 году, – это не манная небесная, почему-то упавшая на Украину, а мы здесь счастливые радуемся. Если вспомнить весь год, то фактически 90% своего времени я проводил в диалоге и постоянной коммуникации с министрами финансов. Были разные коммуникации, были убеждения, были и дискуссии. Происходили разного рода эмоциональной нагрузки встречи, ведь каждый случай уникален и, соответственно, переговорная линия индивидуальна", – рассказал министр.

Он отметил, что денежные средства поступали неравномерно, поскольку западные страны не планировали помогать Украине и "принимали эти решения с колес".

"Они меняли собственные бюджеты и находили решения внутри бюджетных периодов – это дорого стоит. И здесь очень многое зависит от человеческого фактора. У меня лично сформировались достаточно теплые отношения со всеми министрами финансов G7. Есть персональные контакты этих людей, я иногда пишу им сообщения с призывом о поддержке, это очень важно. Такого уровня коммуникаций в истории Украины не было. И это не только мой уровень, поскольку уровень президента и премьера, конечно, очень высок, они со своей стороны общаются с руководителями стран наших партнеров", – подчеркнул Марченко.

Контекст:

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным в мае, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

В сентябре глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что дефицит бюджета в 2022-м году в 30 раз больше, чем аналогичные показатели 2021-го. В то же время благодаря поступлению значительной грантовой помощи удается балансировать, отмечал он.

Лидеры "Большой семерки" на онлайн-встрече 12 декабря договорились создать "многостороннюю платформу" для доноров Украине. С ее помощью страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки.

По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 декабря заявил, что финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, экономика, дефицит, переговоры, деньги, кредиты, финансовая помощь, выплаты, финансы, гранты, Сергей Марченко
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