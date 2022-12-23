Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год. В нем предусмотрено $800 млн на помощь Украине

В своем заявлении Байден отметил, что закон разрешает ассигнования на финансовый год министерству обороны, программам национальной безопасности министерства энергетики, а также Государственному департаменту, министерству внутренней безопасности и разведывательному сообществу. Закон предоставляет жизненно важные преимущества и расширяет доступ к правосудию для военнослужащих и их семей и другое.

Объем бюджета является рекордным и составит $858 млрд – на $45 млрд больше, чем было предложено президентом США Джо Байденом.

Бюджет предусматривает $800 млн военной помощи Украине для отпора агрессии России.

Палата представителей одобрила бюджет 8 декабря, а Сенат – 15 декабря.