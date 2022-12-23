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Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год. В нем предусмотрено $800 млн на помощь Украине

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Байден подписал закон 23 декабря
Байден подписал закон 23 декабря
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 23 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2023 год, в котором предусмотрены средства для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В своем заявлении Байден отметил, что закон разрешает ассигнования на финансовый год министерству обороны, программам национальной безопасности министерства энергетики, а также Государственному департаменту, министерству внутренней безопасности и разведывательному сообществу. Закон предоставляет жизненно важные преимущества и расширяет доступ к правосудию для военнослужащих и их семей и другое.

Объем бюджета является рекордным и составит $858 млрд – на $45 млрд больше, чем было предложено президентом США Джо Байденом.

Бюджет предусматривает $800 млн военной помощи Украине для отпора агрессии России.

Палата представителей одобрила бюджет 8 декабря, а Сенат – 15 декабря.

Контекст:

Соединенные Штаты 21 декабря официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). 

Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.

По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней; боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS; 500 артиллерийских выстрелов 155-мм калибра с точным наведением, противолокационные ракеты HARM, 120 многоцелевых высокомобильных колесных машин HMMWV и другое.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Джо Байден, бюджет, военная помощь
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