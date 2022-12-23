Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год. В нем предусмотрено $800 млн на помощь Украине

В своем заявлении Байден отметил, что закон разрешает ассигнования на финансовый год министерству обороны, программам национальной безопасности министерства энергетики, а также Государственному департаменту, министерству внутренней безопасности и разведывательному сообществу. Закон предоставляет жизненно важные преимущества и расширяет доступ к правосудию для военнослужащих и их семей и другое.
Объем бюджета является рекордным и составит $858 млрд – на $45 млрд больше, чем было предложено президентом США Джо Байденом.
Бюджет предусматривает $800 млн военной помощи Украине для отпора агрессии России.
Палата представителей одобрила бюджет 8 декабря, а Сенат – 15 декабря.
Соединенные Штаты 21 декабря официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).
Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.
По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней; боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS; 500 артиллерийских выстрелов 155-мм калибра с точным наведением, противолокационные ракеты HARM, 120 многоцелевых высокомобильных колесных машин HMMWV и другое.