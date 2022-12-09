Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2023 год. На помощь Украине в нем заложено $800 млн

За документ проголосовали 350 членов Нижней палаты Конгресса, против выступили 80 Фото: depositphotos.com

"Закон о полномочиях в области национальной обороны" (NDAA) на 2023 финансовый год предусматривает выделение на оборону США $858 млрд.

За документ проголосовали 350 членов Нижней палаты Конгресса, против выступили 80. Для принятия проекта закона необходимо было более двух третей голосов.

Законопроект, в частности, предусматривает дополнительную помощь Украине и НАТО.

По данным Reuters, для Украины в оборонном бюджете США на следующий год заложено не менее $800 млн.

Помимо этого, NDAA предусматривает повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%, отмену мандата, требующего от военных делать вакцинацию от COVID-19, увеличение помощи Тайваню, усиление военно-воздушных сил и средств защиты от наземных боевых действий, а также укрепление кибербезопасности.

Для вступления документа в силу теперь его должен одобрить Сенат и подписать президент США Джо Байден.