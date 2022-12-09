Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2023 год. На помощь Украине в нем заложено $800 млн

"Закон о полномочиях в области национальной обороны" (NDAA) на 2023 финансовый год предусматривает выделение на оборону США $858 млрд.
За документ проголосовали 350 членов Нижней палаты Конгресса, против выступили 80. Для принятия проекта закона необходимо было более двух третей голосов.
Законопроект, в частности, предусматривает дополнительную помощь Украине и НАТО.
По данным Reuters, для Украины в оборонном бюджете США на следующий год заложено не менее $800 млн.
Помимо этого, NDAA предусматривает повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%, отмену мандата, требующего от военных делать вакцинацию от COVID-19, увеличение помощи Тайваню, усиление военно-воздушных сил и средств защиты от наземных боевых действий, а также укрепление кибербезопасности.
Для вступления документа в силу теперь его должен одобрить Сенат и подписать президент США Джо Байден.
В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны было предусмотрено $740 млрд, в том числе $250 млн военной помощи Украине.
NDAA на 2022 год составил $770 млрд и включал финансирование для Украины в размере $300 млн.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы.