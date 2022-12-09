ГОРДОН
 
 
МИР

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2023 год. На помощь Украине в нем заложено $800 млн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За документ проголосовали 350 членов Нижней палаты Конгресса, против выступили 80
За документ проголосовали 350 членов Нижней палаты Конгресса, против выступили 80
Фото: depositphotos.com

Палата представителей США 9 декабря одобрила оборонный бюджет страны на 2023 год. Об этом сообщает CNN.

"Закон о полномочиях в области национальной обороны" (NDAA) на 2023 финансовый год предусматривает выделение на оборону США $858 млрд.

За документ проголосовали 350 членов Нижней палаты Конгресса, против выступили 80. Для принятия проекта закона необходимо было более двух третей голосов.

Законопроект, в частности, предусматривает дополнительную помощь Украине и НАТО.

По данным Reuters, для Украины в оборонном бюджете США на следующий год заложено не менее $800 млн.

Помимо этого, NDAA предусматривает повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%, отмену мандата, требующего от военных делать вакцинацию от COVID-19, увеличение помощи Тайваню, усиление военно-воздушных сил и средств защиты от наземных боевых действий, а также укрепление кибербезопасности.

Для вступления документа в силу теперь его должен одобрить Сенат и подписать президент США Джо Байден.

Контекст:

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны было предусмотрено $740 млрд, в том числе $250 млн военной помощи Украине.

NDAA на 2022 год составил $770 млрд и включал финансирование для Украины в размере $300 млн.

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы.

Теги: США, Украина, Джо Байден, бюджет, помощь, законопроект, война России против Украины, Палата представителей, финансирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
У Юрия Луценко умерла теща
У Юрия Луценко умерла теща
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
"Меня зовут Вера. И я украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
"Меня зовут Вера. И я – украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава Еврокомиссии
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава Еврокомиссии
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе
"На вид хрупкая, а может зарядить", "Божественно". Белодед снялась в коротком платье с глубокими вырезами
"На вид хрупкая, а может зарядить", "Божественно". Белодед снялась в коротком платье с глубокими вырезами
"Марш жінок" о проекте "5 канала": Журналисток обнажили и сфотографировали тело, которое должны использовать мужчины для "вдохновения"
"Марш жінок" о проекте "5 канала": Журналисток обнажили и сфотографировали тело, которое должны использовать мужчины для "вдохновения"
  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"
  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"
Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области
Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области
"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта
"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
"Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
"Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах (105728)
2
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов (73389)
3
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (55622)
4
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева (54225)
5
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (52372)
6
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео (36775)
7
"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами (36437)
8
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом (36152)
 
 
 
 