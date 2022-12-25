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Финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета – Шмыгаль

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Шмыгаль указал, с какими финансовыми структурами продолжится сотрудничество
Шмыгаль указал, с какими финансовыми структурами продолжится сотрудничество
Фото: kmu.gov.ua

Финансовая помощь Украины от стран, входящих в "Большую семерку", позволит покрыть большую часть дефицита бюджета в 2023 году. Об этом 25 декабря сообщил в Fаcebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В этом году на поддержку бюджета нам удалось мобилизовать уже более $30 млрд от наших союзников. На следующий год страны G7 мобилизуют финансовую помощь Украине на уровне $32 млрд. Это 85% от дефицита бюджета, который мы будем иметь в 2023 году", – написал он.

Шмыгаль отметил, что Украина продолжит сотрудничество с Всемирным банком, другими странами-партнерами.

"И ожидаем новую большую финансовую программу с МВФ", – подчеркнул премьер.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02WKFigcHtUp9P2eXuT9h6fM49s6jwkn4DKDg1EwZvPsDmS9x7p9uREj4XfF9kpwCwl

Контекст:

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным в мае, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

В сентябре глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что дефицит бюджета в 2022-м году в 30 раз больше, чем аналогичные показатели 2021-го. В то же время благодаря поступлению значительной грантовой помощи удается балансировать, отмечал он.

Лидеры "Большой семерки" на онлайн-встрече 12 декабря договорились создать "многостороннюю платформу" для доноров Украине. С ее помощью страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки.

По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: госбюджет, МВФ, экономика, бюджет, дефицит, помощь, прогноз, политика, финансовая помощь, финансы, гранты, премьер-министр, Денис Шмыгаль, сотрудничество
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