Финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета – Шмыгаль

"В этом году на поддержку бюджета нам удалось мобилизовать уже более $30 млрд от наших союзников. На следующий год страны G7 мобилизуют финансовую помощь Украине на уровне $32 млрд. Это 85% от дефицита бюджета, который мы будем иметь в 2023 году", – написал он.

Шмыгаль отметил, что Украина продолжит сотрудничество с Всемирным банком, другими странами-партнерами.

"И ожидаем новую большую финансовую программу с МВФ", – подчеркнул премьер.

Контекст:

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным в мае, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

В сентябре глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что дефицит бюджета в 2022-м году в 30 раз больше, чем аналогичные показатели 2021-го. В то же время благодаря поступлению значительной грантовой помощи удается балансировать, отмечал он.

Лидеры "Большой семерки" на онлайн-встрече 12 декабря договорились создать "многостороннюю платформу" для доноров Украине. С ее помощью страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки.

По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.