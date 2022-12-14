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Новая Зеландия выделит $2 млн на помощь Украине

В МИД Новой Зеландии призвали Россию немедленно прекратить попытки использовать зиму как оружие в Украине
В МИД Новой Зеландии призвали Россию немедленно прекратить попытки использовать зиму как оружие в Украине
Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута анонсировала финансовую поддержку Украины в размере 3 млн новозеландских долларов (около $1,94 млн). Об этом 14 декабря сообщается на сайте новозеландского правительства.

"Мы продолжаем поддерживать народ Украины, который зимой сталкивается с серьезными трудностями. Новое пожертвование поступило в связи с тем, что российские военные активизировали нападения на критически важные объекты национальной инфраструктуры, что еще больше усугубило серьезный гуманитарный кризис, вызванный незаконным вторжением", – заявила Махута.

Средства будут предоставлены украинской стороне через Международный комитет Красного Креста для закупки трансформаторов, электрогенераторов и медицинских товаров, а также продуктов и предметов первой необходимости для уязвимых семей.

"Нацеленность России на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру вызывает сожаление. Украина переживает суровую зиму, а действия президента РФ Владимира Путина привели к дальнейшим перебоям в подаче электроэнергии и наносят ущерб здоровью, безопасности и благополучию и без того уязвимых сообществ", – отметили в министерстве.

Глава МИД страны призвала Россию немедленно прекратить попытки использовать зиму как оружие в Украине и прекратить нападения на объекты критической инфраструктуры.

Контекст:

В МИД уточнили, что новый пакет помощи станет дополнением к уже предоставленной Украине поддержке в размере 7,93 млн новозеландских долларов (около $5,1 млн). Кроме того, Новая Зеландия ввела санкции в отношении более чем 1200 российских и белорусских физических и юридических лиц, а также торговые ограничения. 

Новая Зеландия предоставляет Украине гуманитарную и военную помощь. Как сообщается на сайте МИД Новой Зеландии, она передает нелетальные средства защиты Вооруженным силам Украины и с февраля несколько раз переводила деньги в целевой фонд НАТО, который закупает для Украины топливо, военные пайки, средства связи и военные аптечки. Инструкторы из Новой Зеландии также принимают участие в обучении украинских военнослужащих в Великобритании.

13 декабря в парламенте Новой Зеландии выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал руководство страны возглавить международные усилия по восстановлению экологической безопасности Украины.

Теги: Новая Зеландия, гуманитарная помощь, деньги, финансовая помощь, война России против Украины, финансы, Международный комитет Красного Креста
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