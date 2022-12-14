Новая Зеландия выделит $2 млн на помощь Украине

В МИД Новой Зеландии призвали Россию немедленно прекратить попытки использовать зиму как оружие в Украине Фото: depositphotos.com

"Мы продолжаем поддерживать народ Украины, который зимой сталкивается с серьезными трудностями. Новое пожертвование поступило в связи с тем, что российские военные активизировали нападения на критически важные объекты национальной инфраструктуры, что еще больше усугубило серьезный гуманитарный кризис, вызванный незаконным вторжением", – заявила Махута.

Средства будут предоставлены украинской стороне через Международный комитет Красного Креста для закупки трансформаторов, электрогенераторов и медицинских товаров, а также продуктов и предметов первой необходимости для уязвимых семей.

"Нацеленность России на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру вызывает сожаление. Украина переживает суровую зиму, а действия президента РФ Владимира Путина привели к дальнейшим перебоям в подаче электроэнергии и наносят ущерб здоровью, безопасности и благополучию и без того уязвимых сообществ", – отметили в министерстве.

Глава МИД страны призвала Россию немедленно прекратить попытки использовать зиму как оружие в Украине и прекратить нападения на объекты критической инфраструктуры.