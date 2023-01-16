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Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении €18 млрд макрофина, первый транш Киев получит на этой неделе – Шмыгаль

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Первый транш макрофина от ЕС поможет Украине поддерживать макроэкономическую стабильность, отметил Шмыгаль
Первый транш макрофина от ЕС поможет Украине поддерживать макроэкономическую стабильность, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.

Об этом 16 января в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На этой неделе ожидаем получить первый транш в размере €3 млрд. Это поможет нам в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность и финансировать все критически важные расходы в условиях варварской войны России против нашего государства", – отметил глава Кабмина.

Шмыгаль выразил благодарность европейским партнерам за последовательную поддержку.

Контекст:

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета. 

Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине €18 млрд, выступала Венгрия, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк. По его данным, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.

Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

14 декабря депутаты Европейского парламента приняли положение, позволяющее передать Украине пакет поддержки в размере €18 млрд, после того как Венгрия наложила вето на первоначальный документ.

В Еврокомиссии анонсировали, что первый транш из пакета финансовой поддержи на €18 млрд Украина получит в январе.

Теги: Украина, Еврокомиссия, меморандум, финансовая помощь, Евросоюз, финансирование, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин, ЕС
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