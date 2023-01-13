В январе ЕС начнет перечислять Украине первый транш макрофинансовой помощи – президент Еврокомиссии

Видео конференции опубликовала в YouTube пресс-служба ЕК.
"Мы должны и дальше усиливать давление на Россию и продолжать нашу непреклонную поддержку Украины... Это самый большой пакет финансовой помощи, который Европейский союз когда-либо поставлял партнерской стране", – заявила фон дер Ляйен.
Кристерссон, в свою очередь, заявил, что оказание военной помощи Украине станет главным приоритетом шведского председательства в Совете Евросоюза. Швеция начала председательство в Совете ЕС 1 января.
"Мы не видим более важной задачи", – заявил премьер.
Фор дер Ляйен также рассказала, что Еврокомиссия готовит международную платформу для обеспечения процессов восстановления Украины. Она начнет работу уже в январе. По словам президента ЕК, платформа создается для координации международной помощи и работы с донорами.
В конце ноября депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.
Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине €18 млрд, 6 декабря выступил министр финансов Венгрии Михай Варга, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк. По его данным, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.
Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он отметил, что Еврокомиссия уже обозначила два возможных варианта решения вопроса – "гарантирование заимствований может быть из бюджета ЕС или это могут быть гарантии государств-членов".
14 декабря депутаты Европейского парламента приняли положение, позволяющее передать Украине пакет поддержки в размере €18 млрд, после того, как Венгрия наложила вето на первоначальный документ.