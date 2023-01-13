В январе ЕС начнет перечислять Украине первый транш макрофинансовой помощи – президент Еврокомиссии

Видео конференции опубликовала в YouTube пресс-служба ЕК.

"Мы должны и дальше усиливать давление на Россию и продолжать нашу непреклонную поддержку Украины... Это самый большой пакет финансовой помощи, который Европейский союз когда-либо поставлял партнерской стране", – заявила фон дер Ляйен.

Кристерссон, в свою очередь, заявил, что оказание военной помощи Украине станет главным приоритетом шведского председательства в Совете Евросоюза. Швеция начала председательство в Совете ЕС 1 января.

"Мы не видим более важной задачи", – заявил премьер.

Фор дер Ляйен также рассказала, что Еврокомиссия готовит международную платформу для обеспечения процессов восстановления Украины. Она начнет работу уже в январе. По словам президента ЕК, платформа создается для координации международной помощи и работы с донорами.