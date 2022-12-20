Фон дер Ляйен в Берлине вручила Владимиру Кличко "Золотое сердце"

В мероприятии принял участие украинский боксер Владимир Кличко.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила ему специальную награду "Золоте сердце". Снимки, сделанные во время мероприятия, опубликовало фотоагентство ЕРА.

Как отмечается на сайте немецкой телекомпании Zdf, во время мероприятия было собрано €24 млн в поддержку Украины. Кличко, выступая со сцены, поблагодарил всех тех, кто оказывает помощь украинским детям, и призвал не останавливаться.

Контекст:

Владимир Кличко – бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе. Он в основном проживает за рубежом, но в последние месяцы находится в Киеве. Бывший боксер рассказал, что вернулся в Украину, как только появилась информация о том, что РФ готовится к вторжению.

Владимир Кличко регулярно записывает на английском языке видеоролики о российской агрессии и публикует их в Instagram, где у него почти 1 млн подписчиков.