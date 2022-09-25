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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Диктаторы падут, а наша свобода была и будет". Владимир Кличко передаст премию за свободу для всех украинцев в Нацмузей истории

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Владимир Кличко: Эта награда достанется Национальному музею истории Украины, где тема борьбы нашего народа за свободу занимает главное место
Владимир Кличко: Эта награда достанется Национальному музею истории Украины, где тема борьбы нашего народа за свободу занимает главное место
Фото: пресс-служба Владимира Кличко

Украинский боксер, брат мэра Киева Владимир Кличко передаст в Национальный музей истории Украины европейскую премию M100 Media Award, которая в этом году была присуждена всем украинцам за стремление к свободе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несколько дней назад народ Украины был награжден Европейской премией за свободу. Я имел честь получить ее от имени всех украинцев. Эта награда достанется Национальному музею истории Украины, где тема борьбы нашего народа за свободу занимает главное место", – заявил Кличко.

Он также отметил, что желание украинцев жить в свободном мире никогда не будет сломлено.

"Россия понимает только язык силы. Желание жить в свободном мире воспринимает как слабость. Чего она не учла, так это разницу - украинцы не боятся россию. Теперь это видит весь мир. "Нет нации в мире, которая так страстно демонстрировала бы ценность свободы за последние несколько месяцев", – говорится в обосновании решения вручить премию M100 Sanssouci Colloquium Media Award украинцам. Это правда. Свобода внутри нас. Она никогда не будет сломлена. Ни диктаторами, ни империями зла. Они падут. А наша свобода была и будет. Украина была и будет! Слава Украине!" – сказал Владимир Кличко.

https://www.facebook.com/KlitschkoOfficial/posts/pfbid02wJy2LLMnACZMy68pmdCW72YJKAejhPwq1rz32U7URkN9GwF3QeJ2TgwmEY7gsQ6ql

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

M100 Media Award вручают с 2005 года. Как сообщила "Немецкая волна", этой престижной премией награждают за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов и взаимопонимания в Европе.

В предыдущие годы ее получали французский журнал Charlie Hebdo, один из основателей организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер, российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

В 2014 году премию вручили украинскому политику Виталию Кличко. Тогда организаторы отметили его вклад в мирное проведение демонстраций в Украине.

Теги: Владимир Кличко, демократия, премия, украинцы, война России против Украины, музей, награда
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