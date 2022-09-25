"Диктаторы падут, а наша свобода была и будет". Владимир Кличко передаст премию за свободу для всех украинцев в Нацмузей истории

"Несколько дней назад народ Украины был награжден Европейской премией за свободу. Я имел честь получить ее от имени всех украинцев. Эта награда достанется Национальному музею истории Украины, где тема борьбы нашего народа за свободу занимает главное место", – заявил Кличко.

Он также отметил, что желание украинцев жить в свободном мире никогда не будет сломлено.

"Россия понимает только язык силы. Желание жить в свободном мире воспринимает как слабость. Чего она не учла, так это разницу - украинцы не боятся россию. Теперь это видит весь мир. "Нет нации в мире, которая так страстно демонстрировала бы ценность свободы за последние несколько месяцев", – говорится в обосновании решения вручить премию M100 Sanssouci Colloquium Media Award украинцам. Это правда. Свобода внутри нас. Она никогда не будет сломлена. Ни диктаторами, ни империями зла. Они падут. А наша свобода была и будет. Украина была и будет! Слава Украине!" – сказал Владимир Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)