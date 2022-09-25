"Диктаторы падут, а наша свобода была и будет". Владимир Кличко передаст премию за свободу для всех украинцев в Нацмузей истории

"Несколько дней назад народ Украины был награжден Европейской премией за свободу. Я имел честь получить ее от имени всех украинцев. Эта награда достанется Национальному музею истории Украины, где тема борьбы нашего народа за свободу занимает главное место", – заявил Кличко.
Он также отметил, что желание украинцев жить в свободном мире никогда не будет сломлено.
"Россия понимает только язык силы. Желание жить в свободном мире воспринимает как слабость. Чего она не учла, так это разницу - украинцы не боятся россию. Теперь это видит весь мир. "Нет нации в мире, которая так страстно демонстрировала бы ценность свободы за последние несколько месяцев", – говорится в обосновании решения вручить премию M100 Sanssouci Colloquium Media Award украинцам. Это правда. Свобода внутри нас. Она никогда не будет сломлена. Ни диктаторами, ни империями зла. Они падут. А наша свобода была и будет. Украина была и будет! Слава Украине!" – сказал Владимир Кличко.
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M100 Media Award вручают с 2005 года. Как сообщила "Немецкая волна", этой престижной премией награждают за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов и взаимопонимания в Европе.
В предыдущие годы ее получали французский журнал Charlie Hebdo, один из основателей организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер, российский оппозиционный политик Алексей Навальный.
В 2014 году премию вручили украинскому политику Виталию Кличко. Тогда организаторы отметили его вклад в мирное проведение демонстраций в Украине.