Лауреатом престижной европейской премии в области СМИ стал весь украинский народ

"Ни один народ мира в последние несколько месяцев не демонстрировал настолько страстно ценность свободы. Украина ведет героическую борьбу за свои ценности и защищает их день за днем уже много месяцев", – говорится в заявлении совета премии.

Церемония вручения награды состоится 15 сентября в Потсдаме. От имени украинского народа премию получит как "голос из Киева" Владимир Кличко. Речь произнесут посол США в Германии Эми Гатман и бывший глава Европейского совета Дональд Туск. С политической речью на церемонии выступит канцлер Германии Олаф Шольц.

Премию M100 Media Award присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов и взаимопонимание в Европе. Ранее премию получали экс-министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер, основатель организации "Врачи без границ", французский журнал Charlie Hebdo и другие.