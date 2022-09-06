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Лауреатом престижной европейской премии в области СМИ стал весь украинский народ

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Церемония вручения награды состоится 15 сентября
Церемония вручения награды состоится 15 сентября
Фото: depositphotos.com

Престижной немецкой премией в области СМИ – M100 Media Award – в этом году наградили народ Украины "за мужество и стойкость в борьбе против российского вторжения". Такое решение совет премии вынес 6 сентября. От имени народа Украины награду получит 15 сентября украинский боксер, брат мэра Киева Владимир Кличко, сообщает Deutsche Welle.

"Ни один народ мира в последние несколько месяцев не демонстрировал настолько страстно ценность свободы. Украина ведет героическую борьбу за свои ценности и защищает их день за днем уже много месяцев", – говорится в заявлении совета премии.

Церемония вручения награды состоится 15 сентября в Потсдаме. От имени украинского народа премию получит как "голос из Киева" Владимир Кличко. Речь произнесут посол США в Германии Эми Гатман и бывший глава Европейского совета Дональд Туск. С политической речью на церемонии выступит канцлер Германии Олаф Шольц.

Премию M100 Media Award присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов и взаимопонимание в Европе. Ранее премию получали экс-министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер, основатель организации "Врачи без границ", французский журнал Charlie Hebdo и другие.

Контекст:

В мае неправительственный аналитический центр США по исследованию международных отношений и проблем международной безопасности Atlantic Council наградил весь народ Украины "За выдающееся лидерство". Весь народ стал лауреатом Atlantic Council впервые.

В июле престижную американскую награду имени Артура Эша за мужество получил Виталий Кличко. Он заявил, что считает эту премию наградой всех украинцев, которые защищают независимость и свободу Украины.

Теги: Владимир Кличко, СМИ, Виталий Кличко, Германия, Дональд Туск, демократия, премия, украинцы, награды, Ганс-Дитрих Геншер, награда
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