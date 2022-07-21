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"Это награда для каждого украинца". Виталию Кличко передали награду имени Артура Эша за мужество

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Виталий Кличко: Украинцы показали, что не станут на колени. Мы выстоим и победим!
Виталий Кличко: Украинцы показали, что не станут на колени. Мы выстоим и победим!
Фото: kyiv.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко стал лауреатом престижной награды имени Артура Эша за мужество, ежегодно присуждаемой комитетом ESPY Awards. Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе (США), сообщает персональный сайт Кличко.

"Получить эту награду – большая честь для меня. Убежден, что это признание храбрости и несокрушимости украинского народа, который отважно противостоит российскому агрессору. Это награда каждого, кто защищает независимость и свободу Украины. Украинцы показали, что не станут на колени. Мы выстоим и победим!" – прокомментировал Кличко.

Также он поблагодарил всех партнеров и друзей, помогающих Украине и поддерживающих ее. 

От имени Кличко, который находится в Киеве и не смог присутствовать на церемонии, награду получил американский актер Дуэйн Джонсон. Во время мероприятия организаторы показали документальный фильм о Виталии Кличко.

Награду имени Артура Эша за мужество получали Мухаммед Али, Нельсон Мандела и другие известные личности.

видео

ESPYS Arthur Ashe Award for Courage from Vic Morren on Vimeo.


Видео: Vic Morren / Vimeo
Теги: Виталий Кличко, Украина, Дуэйн Джонсон, награда
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