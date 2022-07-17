"Проклятое место с отрицательной энергетикой". Кличко рассказал, что планируют установить на месте памятника Ленину в Киеве

По словам Кличко, от местных жителей поступило много предложений, что разместить на месте свергнутого памятника.
"Там проклятое место. Там был памятник Николаю, еще кому-то из царей, Распутину, потом там в 40-е годы стояла виселица. Место с отрицательной энергетикой. Потом там поставили Ленина. Я предложил людям, которые имеют профессиональное образование, сделать там фонтан, красивый старинный фонтан, чтобы вода смыла там негативную энергетику", – сказал Кличко.
По словам мэра, сейчас в столице решается вопрос о том, чтобы перевезти памятники эпохи авторитаризма в соответствующий музей. В частности, в музей перевезут памятник советскому военачальнику Николаю Щорсу.
Памятник Ленину на бульваре Тараса Шевченко возле Бессарабской площади снесли 8 декабря 2013 года. После на постаменте установили государственный флаг Украины и красно-черный флаг ОУН-УПА.
На месте снесенного памятника Ленину периодически устанавливают временные инсталляции. Так, в 2018 году там появилась "синяя рука" – арт-объект румынского скульптора Богдана Раци.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину на месте памятника появилась скульптурная инсталляция с изображением президента РФ Владимира Путина под названием Zaстрелись, сообщало БЖ. Она простояла меньше суток.