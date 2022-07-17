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КИЕВ

"Проклятое место с отрицательной энергетикой". Кличко рассказал, что планируют установить на месте памятника Ленину в Киеве

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Постамент, оставшийся от памятника, регулярно используют для инсталляций
Постамент, оставшийся от памятника, регулярно используют для инсталляций
Фото: wikipedia.org

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает на месте снесенного во время Революции Достоинства памятника советскому лидеру Владимиру Ленину установить фонтан, чтобы смыть водой " негативную энергетику". Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев" 15 июля.

По словам Кличко, от местных жителей поступило много предложений, что разместить на месте свергнутого памятника. 

"Там проклятое место. Там был памятник Николаю, еще кому-то из царей, Распутину, потом там в 40-е годы стояла виселица. Место с отрицательной энергетикой. Потом там поставили Ленина. Я предложил людям, которые имеют профессиональное образование, сделать там фонтан, красивый старинный фонтан, чтобы вода смыла там негативную энергетику", – сказал Кличко.

По словам мэра, сейчас в столице решается вопрос о том, чтобы перевезти памятники эпохи авторитаризма в соответствующий музей. В частности, в музей перевезут памятник советскому военачальнику Николаю Щорсу.

Контекст:

Памятник Ленину на бульваре Тараса Шевченко возле Бессарабской площади снесли 8 декабря 2013 года. После на постаменте установили государственный флаг Украины и красно-черный флаг ОУН-УПА.

На месте снесенного памятника Ленину периодически устанавливают временные инсталляции. Так, в 2018 году там появилась "синяя рука" – арт-объект румынского скульптора Богдана Раци.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину на месте памятника появилась скульптурная инсталляция с изображением президента РФ Владимира Путина под названием Zaстрелись, сообщало БЖ. Она простояла меньше суток.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Владимир Ленин, декоммунизация, музей
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