"Проклятое место с отрицательной энергетикой". Кличко рассказал, что планируют установить на месте памятника Ленину в Киеве

По словам Кличко, от местных жителей поступило много предложений, что разместить на месте свергнутого памятника.

"Там проклятое место. Там был памятник Николаю, еще кому-то из царей, Распутину, потом там в 40-е годы стояла виселица. Место с отрицательной энергетикой. Потом там поставили Ленина. Я предложил людям, которые имеют профессиональное образование, сделать там фонтан, красивый старинный фонтан, чтобы вода смыла там негативную энергетику", – сказал Кличко.

По словам мэра, сейчас в столице решается вопрос о том, чтобы перевезти памятники эпохи авторитаризма в соответствующий музей. В частности, в музей перевезут памятник советскому военачальнику Николаю Щорсу.