"Памяти Ратушного". Киевсовет проголосовал за создание ландшафтного заказника "Протасов Яр"

"Над проектом этого решения мы работали вместе с активистом Романом Ратушным, который боролся за сохранение Протасового Яра как зеленой зоны столицы. Он героически погиб, защищая Украину от нашествия российских варваров. Создание заказника – это чествование памяти Романа Ратушного и свидетельство того, что его дело и дело многих киевлян, боровшихся за эту зеленую зону, было не напрасным. "Протасов Яр" спасли от застройки. Это ландшафтный заказник! И он будет радовать не одно поколение киевлян", – подчеркнул Виталий Кличко.

В начале заседания Киевсовета мэр столицы призвал депутатов поддержать это решение. Кличко также сообщил, что Киевсовет принял решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины.

"Предоставили разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом в нашей истории месте – рядом с урочищем Бабий Яр. Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через большие испытания – наши воины, патриоты, герои украинской нации гибнут за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность – почтить их подвиг и память о героях", – подытожил Кличко.