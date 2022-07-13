Кличко: Пора ли Путину готовиться к земле? Возраст подходит – пора уже думать

"Возраст подходит – пора уже думать", – сказал он в ответ на вопрос, "не пора ли Путину готовиться к земле".
По словам Кличко, он еще когда занимался спортом, один раз виделся с главой Кремля.
"Я не имел возможности много говорить. Это был Laureus World Sports Awards в Санкт-Петербурге в 2008-м или в 2009-м, не помню. Володя встречался тоже на каких-то спортивных соревнованиях. Я могу сказать одну вещь: человек он не глупый, но когда кто-то находится у власти огромное количество времени, это искривляет восприятие мира. И человек неадекватно оценивает все происходящее вокруг", – сказал мэр.
Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью
Путину 69 лет. Он занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. О том, что Путин серьезно болен, а в РФ уже начались процессы, которые приведут к смене власти, говорил в мае начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его оценке, у главы Кремля "как минимум несколько лет еще есть" и "надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит".
19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.