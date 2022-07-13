Кличко: Пора ли Путину готовиться к земле? Возраст подходит – пора уже думать

По мнению Кличко, у Путина за годы пребывания у власти исказилось восприятие мира и он неадекватно оценивает происходящее Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Возраст подходит – пора уже думать", – сказал он в ответ на вопрос, "не пора ли Путину готовиться к земле".

По словам Кличко, он еще когда занимался спортом, один раз виделся с главой Кремля.

"Я не имел возможности много говорить. Это был Laureus World Sports Awards в Санкт-Петербурге в 2008-м или в 2009-м, не помню. Володя встречался тоже на каких-то спортивных соревнованиях. Я могу сказать одну вещь: человек он не глупый, но когда кто-то находится у власти огромное количество времени, это искривляет восприятие мира. И человек неадекватно оценивает все происходящее вокруг", – сказал мэр.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

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