  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине

Рурк вспомнил, как в 2014 году приезжал в Сантк-Петербург, чтобы навестить больных раком детей, и во время этого визита встретился с Путиным. По словам Рурка, тогда Путин показался ему человеком, "способным испытывать сострадание".
Актер признался, что не понимает, какие цели преследует Путин, напав на Украину.
"Это то, что не дает мне покоя. Я не понимаю, чего он хочет. Не только военных убивают, но и гражданских, старых и молодых людей, школы и госпитали становятся целью. Это все неправильно", – сказал он.
Рурк рассказал, что видел на фото результаты обстрела мирных украинских городов российскими оккупантами. Знаменитость признался, что больше всего его тронул снимок, на котором был запечатлен пожилой украинец с котом на руках.
"Старик выжил, его дом разбомбили. Он потерял пять членов своей семьи, – заявил Рурк со слезами на глазах. – Я хочу, чтобы в голове или в сердце [Путина] зазвенел какой-нибудь колокольчик, чтобы он проснулся и просто прекратил все это дерьмо".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Микки Рурк (настоящее имя – Филипп Андре Рурк – младший) родился в 1952 году в США. Он бывший боксер. Рурк стал знаменит после съемок в фильмах "Любовь в Хэмптоне", "Врата рая", "Сердце Ангела", "Красавчик Джонни", "Дикая орхидея".
Осенью 2019 года Рурк в интервью украинскому изданию "Сегодня" заявил, что хочет быть похоронен в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Рурк призвал мировое сообщество помочь украинским военным с оружием, чтобы они могли противостоять российским оккупантам.