  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине

В 2014 году Рурк встречался в РФ с Путиным. Спустя восемь лет он мечтает, чтобы президент страны-агрессора прекратил войну против Украины Фото: ЕРА

Рурк вспомнил, как в 2014 году приезжал в Сантк-Петербург, чтобы навестить больных раком детей, и во время этого визита встретился с Путиным. По словам Рурка, тогда Путин показался ему человеком, "способным испытывать сострадание".

Актер признался, что не понимает, какие цели преследует Путин, напав на Украину.

"Это то, что не дает мне покоя. Я не понимаю, чего он хочет. Не только военных убивают, но и гражданских, старых и молодых людей, школы и госпитали становятся целью. Это все неправильно", – сказал он.

Рурк рассказал, что видел на фото результаты обстрела мирных украинских городов российскими оккупантами. Знаменитость признался, что больше всего его тронул снимок, на котором был запечатлен пожилой украинец с котом на руках.

"Старик выжил, его дом разбомбили. Он потерял пять членов своей семьи, – заявил Рурк со слезами на глазах. – Я хочу, чтобы в голове или в сердце [Путина] зазвенел какой-нибудь колокольчик, чтобы он проснулся и просто прекратил все это дерьмо".

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Видео: Piers Morgan Uncensored / YouTube