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12 июля, 2022
 
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"Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине

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В 2014 году Рурк встречался в РФ с Путиным. Спустя восемь лет он мечтает, чтобы президент страны-агрессора прекратил войну против Украины
В 2014 году Рурк встречался в РФ с Путиным. Спустя восемь лет он мечтает, чтобы президент страны-агрессора прекратил войну против Украины
Фото: ЕРА

Американский актер Микки Рурк 12 июля в эфире шоу Piers Morgan Uncensored, которое выходит на британском канале TalkTV, осудил действия президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, по приказу которого 24 февраля российские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину.

Рурк вспомнил, как в 2014 году  приезжал в Сантк-Петербург, чтобы навестить больных раком детей, и во время этого визита встретился с Путиным. По словам Рурка, тогда Путин показался ему человеком, "способным испытывать сострадание". 

Актер признался, что не понимает, какие цели преследует Путин, напав на Украину. 

"Это то, что не дает мне покоя. Я не понимаю, чего он хочет. Не только военных убивают, но и гражданских, старых и молодых людей, школы и госпитали становятся целью. Это все неправильно", – сказал он.

Рурк рассказал, что видел на фото результаты обстрела мирных украинских городов российскими оккупантами. Знаменитость признался, что больше всего его тронул снимок, на котором был запечатлен пожилой украинец с котом на руках.

"Старик выжил, его дом разбомбили. Он потерял пять членов своей семьи, – заявил Рурк со слезами на глазах. – Я хочу, чтобы в голове или в сердце [Путина] зазвенел какой-нибудь колокольчик, чтобы он проснулся и просто прекратил все это дерьмо".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Piers Morgan Uncensored / YouTube
Контекст:

Микки Рурк (настоящее имя – Филипп Андре Рурк – младший) родился в 1952 году в США. Он бывший боксер. Рурк стал знаменит после съемок в фильмах "Любовь в Хэмптоне", "Врата рая", "Сердце Ангела", "Красавчик Джонни", "Дикая орхидея".

Осенью 2019 года Рурк в интервью украинскому изданию "Сегодня" заявил, что хочет быть похоронен в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Рурк призвал мировое сообщество помочь украинским военным с оружием, чтобы они могли противостоять российским оккупантам. 

Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Микки Рурк
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