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За борьбу против агрессии РФ. В США украинский народ наградили премией Dissident Human Rights Award

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Премию впервые вручили не конкретному человеку, а народу
Премию впервые вручили не конкретному человеку, а народу
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Фонд памяти жертв коммунизма (VOC) наградил украинский народ Диссидентской правозащитной премией (Dissident Human Rights Award). Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская, которая получила премию.

С 2015 года эта премия присуждается активистам и диссидентам – представителям порабощенных народов за их храбрость в отстаивании прав человека и свободы. В этом году впервые ею отметили не конкретную личность, а весь народ Украины за "мужественную борьбу за свободу и против агрессивной войны России".

"Хотя Мемориал посвящен жертвам преступлений коммунизма, следует помнить, что коммунизм – лишь одно из лиц тоталитаризма. Атакующая вас система может называться как угодно. Но мы легко узнаем тоталитаризм по его главным признакам – агрессии, насилию, полному обесцениванию человеческой жизни. Это именно то, с чем в лице РФ имеет дело Украина", – подчеркнула Зеленская.

Первая леди отметила, что Россия уже давно не называется коммунистической страной, но там до сих пор практикуют сталинские методы управления и порабощения других народов.

"Рассказала собравшимся на церемонии, как украинцы проходят через российские фильтрационные лагеря, как пытают тех, кто не соглашается сотрудничать с оккупантами. Как наших людей принудительно депортируют в Россию. Наше выстраданное предупреждение миру – помните, что самое темное прошлое легко возвращается. А кое-где оно не исчезало и только притворяется современностью", – добавила она.

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/pfbid0vcJcYNzFzfJjyWaAiHUgXmwU2uf4rpwVZqyt58D12XrQDRCZnYJSFCuvZ8Aji5r2l

Контекст:

Фонд памяти жертв коммунизма основан в 1993 году в Вашингтоне. Организация занимается увековечиванием памяти более 100 млн жертв коммунизма по всему миру и прилагает усилия для освобождения тех, кто все еще живет в странах с тоталитарным режимом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, война, премия, война России против Украины, Елена Зеленская
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