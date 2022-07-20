За борьбу против агрессии РФ. В США украинский народ наградили премией Dissident Human Rights Award

С 2015 года эта премия присуждается активистам и диссидентам – представителям порабощенных народов за их храбрость в отстаивании прав человека и свободы. В этом году впервые ею отметили не конкретную личность, а весь народ Украины за "мужественную борьбу за свободу и против агрессивной войны России".

"Хотя Мемориал посвящен жертвам преступлений коммунизма, следует помнить, что коммунизм – лишь одно из лиц тоталитаризма. Атакующая вас система может называться как угодно. Но мы легко узнаем тоталитаризм по его главным признакам – агрессии, насилию, полному обесцениванию человеческой жизни. Это именно то, с чем в лице РФ имеет дело Украина", – подчеркнула Зеленская.

Первая леди отметила, что Россия уже давно не называется коммунистической страной, но там до сих пор практикуют сталинские методы управления и порабощения других народов.

"Рассказала собравшимся на церемонии, как украинцы проходят через российские фильтрационные лагеря, как пытают тех, кто не соглашается сотрудничать с оккупантами. Как наших людей принудительно депортируют в Россию. Наше выстраданное предупреждение миру – помните, что самое темное прошлое легко возвращается. А кое-где оно не исчезало и только притворяется современностью", – добавила она.