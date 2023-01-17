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Евросоюз объявил о выделении Украине первых €3 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи

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Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении &euro;18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году
Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году
Фото: depositphotos.com

Евросоюз выделил Украине первые €3 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом 17 января заявила министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, сообщает сайт Еврокомиссии.

"Сегодня выплачиваются €3 млрд Украине, чем я очень горжусь. Это свидетельствует о том, на что мы способны, когда объединены", – сказала Свантессон.

1 января Швеция начала председательство в Совете Евросоюза.

Контекст:

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета. 

Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине €18 млрд, выступала Венгрия, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк. По его данным, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.

Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

14 декабря депутаты Европейского парламента приняли положение, позволяющее передать Украине пакет поддержки в размере €18 млрд, после того как Венгрия наложила вето на первоначальный документ.

16 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Швеция, Еврокомиссия, помощь, Евросоюз, финансирование
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