Евросоюз объявил о выделении Украине первых €3 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи

"Сегодня выплачиваются €3 млрд Украине, чем я очень горжусь. Это свидетельствует о том, на что мы способны, когда объединены", – сказала Свантессон.

1 января Швеция начала председательство в Совете Евросоюза.

Контекст:

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.

Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине €18 млрд, выступала Венгрия, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк. По его данным, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.

Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

14 декабря депутаты Европейского парламента приняли положение, позволяющее передать Украине пакет поддержки в размере €18 млрд, после того как Венгрия наложила вето на первоначальный документ.

16 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.