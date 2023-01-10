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Шмыгаль: В 2022 году украинцам выплатили соцпомощи почти на 800 млрд грн, пенсии выросли в среднем на 16%

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Около 11 млн пенсионеров в Украине получили пенсионные выплаты своевременно на более чем 575 млрд грн, рассказал Шмыгаль
Около 11 млн пенсионеров в Украине получили пенсионные выплаты своевременно на более чем 575 млрд грн, рассказал Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

В 2022 году в Украине начислили и выплатили социальные пособия на сумму почти 800 млрд грн.

Об этом 10 января 2023 года на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.

"В 2022 году пенсии проиндексированы и в среднем выросли на 16%. По инициативе президента… для людей в возрасте 70–75 лет правительство предусмотрело доплаты в 300 грн, для пенсионеров в возрасте 75–80 лет – 400 грн, для людей в возрасте 80+ – до 500 грн", – сказал Шмыгаль.

По его словам, около 11 млн пенсионеров в Украине "благодаря добросовестной уплате ЕСВ работодателями" получили пенсионные выплаты своевременно на более чем 575 млрд грн.

"Поменялась организационная модель общественного страхования. Теперь его реализует Пенсионный фонд Украины. Именно он назначает, исчисляет и выплачивает жилищные субсидии, а также больничные, декретные, ежемесячные и единовременные страховые выплаты. Это делает систему поддержки более быстрой, гибкой и адресной, – отметил Шмыгаль. – Неизменными оставляем коммунальные тарифы для населения. Кроме того, 2,5 млн домохозяйств в прошлом году получили жилищные субсидии на сумму 24,7 млрд грн. Еще 12,7 млрд грн были предоставлены в качестве льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг".

Как рассказал премьер, в 2022 году государство выплатило:

  • 10,2 млрд грн помощи при рождении ребенка;
  • 13,7 млрд грн малообеспеченным семьям;
  • 14,8 млрд грн лицам с инвалидностью, в том числе детям;
  • 5,5 млрд грн многодетным семьям.

Кроме того, 29 млрд грн было выплачено в качестве помощи по социальному страхованию, более 12 млрд грн из них – это больничные, добавил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/718461589718851/

Контекст:

С 1 марта 2022 года для 10,2 млн украинцев на 14% была проведена индексация пенсий и социальных выплат, кроме того, впервые проиндексированы пенсии для военных.

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 октября составил 4539,36 грн. По информации Пенсионного фонда, всего в Украине 10,7 млн пенсионеров. Из них работающих – 2,7 млн.

С 1 декабря в Украине подняли пенсию ряду категорий пенсионеров.

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