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ОБЩЕСТВО

В шести регионах Украины с 16 января начнут обмен старых ламп накаливания на LED-лампы – Шмыгаль

На первом этапе правительство планирует заменить до 500 тыс. ламп в шести регионах Украины, отметил Шмыгаль
На первом этапе правительство планирует заменить до 500 тыс. ламп в шести регионах Украины, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины с 16 января запускает в режиме бета-тестирования программу бесплатного обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом 10 января на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.

"Сегодня правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы, – сказал Шмыгаль. – С 16 января приступаем к программе в режиме бета-тестирования. На первом этапе планируем заменить до 500 тыс. ламп в шести регионах Украины. После этого, ориентировочно через две недели, проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины".

Как отметил премьер, подать заявку можно через "Дію", а затем "получить пять новых ламп в ближайшем отделении "Укрпошти".

"Весь процесс будет максимально простым и быстрым. Благодарю партнеров за поддержку. В частности, Еврокомиссии, которая закупает для Украины 30 млн светодиодных ламп, и Франции, которая добавляет еще 5 млн", – добавил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/718461589718851/

Контекст:

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне массированных обстрелов Россией объектов инфраструктуры Украины сообщила 13 декабря 2022 года, что Европа выделит €30 млн на приблизительно 30 млн светодиодных ламп для украинцев. По ее словам, 50 млн таких ламп, которые будут переданы совместно с партнерами, помогут сэкономить 1 ГВт – годовой объем производства атомной электростанции.

Как рассказали в Минэкономики, украинцы смогут бесплатно получить LED-лампочки вместо ламп накаливания.

Программа будет реализовываться через "Укрпошту", а ее механизм будет максимально упрощен, проинформировала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно предварительно оставить заявку, прийти в отделение "Укрпошти" и обменять пять ламп старого образца на пять новых светодиодных.

Первые 15 млн LED-ламп, профинансированные Еврокомиссией, поступят в Украину в январе, проинформировали в Офисе президента.

Теги: Украина, Франция, Еврокомиссия, правительство, электроэнергия, украинцы, Укрпошта, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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