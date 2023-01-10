В шести регионах Украины с 16 января начнут обмен старых ламп накаливания на LED-лампы – Шмыгаль

На первом этапе правительство планирует заменить до 500 тыс. ламп в шести регионах Украины, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 10 января на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.

"Сегодня правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы, – сказал Шмыгаль. – С 16 января приступаем к программе в режиме бета-тестирования. На первом этапе планируем заменить до 500 тыс. ламп в шести регионах Украины. После этого, ориентировочно через две недели, проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины".

Как отметил премьер, подать заявку можно через "Дію", а затем "получить пять новых ламп в ближайшем отделении "Укрпошти".

"Весь процесс будет максимально простым и быстрым. Благодарю партнеров за поддержку. В частности, Еврокомиссии, которая закупает для Украины 30 млн светодиодных ламп, и Франции, которая добавляет еще 5 млн", – добавил Шмыгаль.