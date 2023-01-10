Кабмин определил четыре ключевых источника финансирования восстановления Украины – Шмыгаль

Об этом 10 января на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"Масштабы этих разрушений колоссальны. Речь идет о сотнях миллиардов долларов потерь. Соответственно, программа восстановления Украины станет самым большим проектом восстановления со времен Второй мировой войны", – сказал Шмыгаль.
По его словам, правительством уже определены четыре ключевых источника финансирования восстановления Украины.
"Во-первых, это конфискованные российские средства. Правительство уже направило 17 млрд грн конфискованных средств российских банков в бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Процесс конфискации российских активов в Украине продолжается. Работаем над тем, чтобы он начался и в странах-союзниках", – отметил Шмыгаль.
Второй источник финансирования – средства из госбюджета, продолжил премьер.
"В этом году 35,5 млрд грн также пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии за счет уплаты НБУ части своей прибыли, – рассказал Шмыгаль. – Третий источник – это средства международных партнеров. Уже есть первые шаги в этом направлении. США приняли решение о выделении на восстановление Украины $1,4 млрд, или более 56 млрд грн. В ближайшее время ожидаем поступления этих средств".
Четвертый источник – средства доноров со всего мира, собранные на платформе United24, добавил премьер.
"Уже отобраны первые проекты, есть соответствующие средства. Сотни семей смогут вернуться в собственные дома и к нормальной жизни. Благодарим всех наших партнеров и тысяч людей из разных стран мира, которые помогают нам начать этот процесс восстановления. На сегодня общая сумма на восстановление из уже понятных нам источников составляет около 110 млрд грн", – подчеркнул Шмыгаль.
Украина в 2023 году рассчитывает получить $17 млрд, или 680 млрд грн, на "первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества", сказал премьер-министр.
В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, говорил Шмыгаль 3 января на первом заседании правительства в 2023 году.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль в апреле 2022 года.
После нападения на Украину Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд, сообщили в конце октября в Еврокомиссии. Ее глава Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, а также изъять активы России для восстановления Украины, но для этого еще многое нужно сделать.
Министр юстиции Денис Малюська говорил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.
Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.