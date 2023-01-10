Кабмин определил четыре ключевых источника финансирования восстановления Украины – Шмыгаль

Украина в 2023 году рассчитывает получить $17 млрд на "первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества", отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 10 января на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Масштабы этих разрушений колоссальны. Речь идет о сотнях миллиардов долларов потерь. Соответственно, программа восстановления Украины станет самым большим проектом восстановления со времен Второй мировой войны", – сказал Шмыгаль.

По его словам, правительством уже определены четыре ключевых источника финансирования восстановления Украины.

"Во-первых, это конфискованные российские средства. Правительство уже направило 17 млрд грн конфискованных средств российских банков в бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Процесс конфискации российских активов в Украине продолжается. Работаем над тем, чтобы он начался и в странах-союзниках", – отметил Шмыгаль.

Второй источник финансирования – средства из госбюджета, продолжил премьер.

"В этом году 35,5 млрд грн также пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии за счет уплаты НБУ части своей прибыли, – рассказал Шмыгаль. – Третий источник – это средства международных партнеров. Уже есть первые шаги в этом направлении. США приняли решение о выделении на восстановление Украины $1,4 млрд, или более 56 млрд грн. В ближайшее время ожидаем поступления этих средств".

Четвертый источник – средства доноров со всего мира, собранные на платформе United24, добавил премьер.

"Уже отобраны первые проекты, есть соответствующие средства. Сотни семей смогут вернуться в собственные дома и к нормальной жизни. Благодарим всех наших партнеров и тысяч людей из разных стран мира, которые помогают нам начать этот процесс восстановления. На сегодня общая сумма на восстановление из уже понятных нам источников составляет около 110 млрд грн", – подчеркнул Шмыгаль.

Украина в 2023 году рассчитывает получить $17 млрд, или 680 млрд грн, на "первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества", сказал премьер-министр.

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, говорил Шмыгаль 3 января на первом заседании правительства в 2023 году.