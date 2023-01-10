ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Кабмин определил четыре ключевых источника финансирования восстановления Украины – Шмыгаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина в 2023 году рассчитывает получить $17 млрд на "первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества", отметил Шмыгаль
Украина в 2023 году рассчитывает получить $17 млрд на "первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества", отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кроме победы, 2023-й станет годом, когда начнется большое восстановление Украины.

Об этом 10 января на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Масштабы этих разрушений колоссальны. Речь идет о сотнях миллиардов долларов потерь. Соответственно, программа восстановления Украины станет самым большим проектом восстановления со времен Второй мировой войны", – сказал Шмыгаль.

По его словам, правительством уже определены четыре ключевых источника финансирования восстановления Украины.

"Во-первых, это конфискованные российские средства. Правительство уже направило 17 млрд грн конфискованных средств российских банков в бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Процесс конфискации российских активов в Украине продолжается. Работаем над тем, чтобы он начался и в странах-союзниках", – отметил Шмыгаль.

Второй источник финансирования – средства из госбюджета, продолжил премьер.

"В этом году 35,5 млрд грн также пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии за счет уплаты НБУ части своей прибыли, – рассказал Шмыгаль. – Третий источник – это средства международных партнеров. Уже есть первые шаги в этом направлении. США приняли решение о выделении на восстановление Украины $1,4 млрд, или более 56 млрд грн. В ближайшее время ожидаем поступления этих средств".

Четвертый источник – средства доноров со всего мира, собранные на платформе United24, добавил премьер.

"Уже отобраны первые проекты, есть соответствующие средства. Сотни семей смогут вернуться в собственные дома и к нормальной жизни. Благодарим всех наших партнеров и тысяч людей из разных стран мира, которые помогают нам начать этот процесс восстановления. На сегодня общая сумма на восстановление из уже понятных нам источников составляет около 110 млрд грн", – подчеркнул Шмыгаль.

Украина в 2023 году рассчитывает получить $17 млрд, или 680 млрд грн, на "первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества", сказал премьер-министр.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/718461589718851/

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, говорил Шмыгаль 3 января на первом заседании правительства в 2023 году.

Контекст:

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль в апреле 2022 года.

После нападения на Украину Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд, сообщили в конце октября в Еврокомиссии. Ее глава Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, а также изъять активы России для восстановления Украины, но для этого еще многое нужно сделать.

Министр юстиции Денис Малюська говорил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.

Теги: Украина, госбюджет, бюджет, правительство, агрессия, война России против Украины, ущерб, разрушения, финансирование, имущество, премьер-министр, конфискация, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, компенсация, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото
40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Витвицкая постреляла в тире. Видео
Витвицкая постреляла в тире. Видео
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой
"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют
"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания
"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (258096)
2
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (168395)
3
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (96798)
4
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (53379)
5
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (36789)
6
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (20835)
7
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (19696)
8
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой (19386)
 
 
 
 