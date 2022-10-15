Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии в Украине

Всего в Украине 10,7 млн пенсионеров. Из них работающих – 2,7 млн. Средняя пенсия работающих пенсионеров – 4759,2 грн.

74,23% пенсионеров получают пенсию по возрасту, 13,9% – по инвалидности, 5,86% – по потере кормильца, 5,37% – по выслуге лет, 0,6% получают социальные пенсии, 0,04% находятся на пожизненном содержании судей.

Пенсию до 2 тыс. грн получают 0,64% пенсионеров; от 2001 грн до 3000 грн – 38,44%; от 3001 грн до 4000 грн – 23,54%; от 4001 до 5000 грн – 11,4%; от 5001 до 10 тыс. грн – 19,07%; более 10 тыс. грн – 6,91%.