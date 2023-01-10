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Кабмин увеличил сумму компенсации работодателям за трудоустройство переселенцев – Шмыгаль

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Важной составляющей поддержки ВПЛ является компенсация работодателям за их трудоустройство, отметил Шмыгаль
Важной составляющей поддержки ВПЛ является компенсация работодателям за их трудоустройство, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

За 2022 год 1,8 млн украинцев получили помощь от государства как переселенцы на сумму около 53,5 млрд грн.

Об этом 10 января на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.

"Полномасштабная война повлекла за собой стремительный рост числа внутренне перемещенных лиц… Важно, что услуги по оформлению статуса ВПЛ стали доступнее благодаря цифровизации. А в этот год начисление помощи переселенцам мы продлили автоматически", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, важной составляющей поддержки ВПЛ является компенсация работодателям за их трудоустройство – 6500 грн в течение двух месяцев за каждого работника-переселенца.

"В прошлом году работодателям в рамках этой программы выплатили около 199 млн грн. Теперь принимаем решение, согласно которому сумма компенсации вырастет до 6700 грн. Это будет стимулировать бизнес более активно привлекать на свои предприятия внутренне перемещенных лиц", – отметил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/718461589718851/

Контекст:

По данным Минреинтеграции на 10 января, в Украине официально зарегистрировано около 4,87 млн ВПЛ, а по международным оценкам количество внутренних переселенцев превышает 7 млн граждан. Еще более 4 млн человек зарегистрировались для получения временной защиты в Европе, добавили в ведомстве.

Программу выплаты работодателям компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц правительство Украины запустило в апреле 2022 года. В Минэкономики Украины проинформировали в сентябре, что бизнес трудоустроил 11 тыс. переселенцев.

Чтобы получить компенсацию, работодатель должен заключить трудовой контракт с ВПЛ и зарегистрировать данные о нем на портале или в приложении "Дія". Через пять дней предпринимателю необходимо подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчислений.

В Украине вынужденным переселенцам ежемесячно выплачивают компенсацию: по 2 тыс. грн – взрослым и по 3 тыс. грн – детям и лицам с инвалидностью.

Теги: Украина, бизнес, правительство, трудоустройство, переселенцы, украинцы, предприниматели, выплаты, работа, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, компенсация
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