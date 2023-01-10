Кабмин увеличил сумму компенсации работодателям за трудоустройство переселенцев – Шмыгаль

Об этом 10 января на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.

"Полномасштабная война повлекла за собой стремительный рост числа внутренне перемещенных лиц… Важно, что услуги по оформлению статуса ВПЛ стали доступнее благодаря цифровизации. А в этот год начисление помощи переселенцам мы продлили автоматически", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, важной составляющей поддержки ВПЛ является компенсация работодателям за их трудоустройство – 6500 грн в течение двух месяцев за каждого работника-переселенца.

"В прошлом году работодателям в рамках этой программы выплатили около 199 млн грн. Теперь принимаем решение, согласно которому сумма компенсации вырастет до 6700 грн. Это будет стимулировать бизнес более активно привлекать на свои предприятия внутренне перемещенных лиц", – отметил Шмыгаль.