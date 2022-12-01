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В Пенсионном фонде Украины рассказали, каким категориям проведут перерасчет пенсий с 1 декабря

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Перерасчет пенсий проведут автоматически
Перерасчет пенсий проведут автоматически
Фото: bank.gov.ua

В Украине с 1 декабря поднимут пенсию ряду категорий пенсионеров. Такие изменения предусмотрены законом №1928-IX о госбюджете на 2022 год.

Как сообщил Пенсионный фонд, с 1 декабря будут проведены перерасчеты пенсий в связи с:

  • повышением прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, с 2027 грн до 2093 грн;
  • установлением минимальной пенсионной выплаты неработающим лицам с полным страховым стажем (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно) в возрасте до 70 лет, получающих "страховые" пенсии, на уровне 2500 грн или пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2500 грн;
  • изменением показателя средней заработной платы, который применяется при исчислении пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей.

Перерасчеты будут проведены автоматически, пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в ПФ.

"Выплата пенсий в перечисленных размерах будет производиться с декабря в установленные пенсионерам даты выплаты", – говорится в сообщении.

Контекст:

С 1 марта для 10,2 млн украинцев на 14% проведена индексация пенсий и социальных выплат, кроме того, впервые проиндексированы пенсии для военных.

7 сентября украинский парламент принял в первом чтении законопроект, по которому украинцы с 16 лет смогут добровольно платить взносы в ПФУ на будущую пенсию и делать пенсионные взносы за родственников. Договор о добровольной уплате страховых взносов можно будет заключить в электронной форме через портал "Дія".

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 октября составил 4539,36 грн. По информации Пенсионного фонда, всего в Украине 10,7 млн пенсионеров. Из них работающих – 2,7 млн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, госбюджет, пенсии, Пенсионный фонд, прожиточный минимум
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