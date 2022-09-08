Украинцы смогут с 16 лет делать взносы на будущую пенсию

Украинцы смогут откладывать на пенсию себе и родственникам — Кабмин Фото: depositphotos.com

Договор о добровольной уплате страховых взносов можно будет заключить в электронной форме через портал "Дія", используя мобильное приложение "Дія", или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, говорится в законопроекте.

К тому же человек имеет право самостоятельно определить размер страховых взносов, периодичность и сроки их уплаты. Также появится возможность помочь конкретному человеку, сделав благотворительный взнос пенсионеру, утверждается в документе.