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Украинцы смогут с 16 лет делать взносы на будущую пенсию

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Украинцы смогут откладывать на пенсию себе и родственникам &mdash; Кабмин
Украинцы смогут откладывать на пенсию себе и родственникам — Кабмин
Фото: depositphotos.com

Украинцы с 16 лет смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд на будущую пенсию и делать пенсионные взносы за родственников. Соответствующий законопроект №7649 парламент принял 7 сентября в первом чтении.

Договор о добровольной уплате страховых взносов можно будет заключить в электронной форме через портал "Дія", используя мобильное приложение "Дія", или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, говорится в законопроекте.

К тому же человек имеет право самостоятельно определить размер страховых взносов, периодичность и сроки их уплаты. Также появится возможность помочь конкретному человеку, сделав благотворительный взнос пенсионеру, утверждается в документе.

Контекст:

С 1 марта для 10,2 млн украинцев на 14% проведена индексация пенсий и социальных выплат, кроме того, впервые проиндексированы пенсии для военных.

Министерство финансов Украины не планирует сокращения социальных расходов во время войны.

Теги: Украина, Кабинет Министров, страхование, законопроект, пенсия
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