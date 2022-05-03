Средняя пенсия в Украине – 4370 грн, при этом 65% пенсионеров получают меньше – Пенсионный фонд

Большинство пенсий в Украине – меньше 4 тыс. грн Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

На 1 апреля в Украине зарегистрировано всего 10,8 млн пенсионеров. Треть из них (2,7 млн) продолжают работать и получают в среднем 4532,91 грн.

Еще 20,5% пенсионеров получают не больше 4 тыс. грн.

Основное большинство (40,4%) получают выплаты в пределах 2001–3000 грн.

До 2000 грн в месяц получают 3,7% украинцев.

Больше 10 тыс. грн пенсии получают 6,2% граждан страны.