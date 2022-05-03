Средняя пенсия в Украине – 4370 грн, при этом 65% пенсионеров получают меньше – Пенсионный фонд

На 1 апреля в Украине зарегистрировано всего 10,8 млн пенсионеров. Треть из них (2,7 млн) продолжают работать и получают в среднем 4532,91 грн.
Еще 20,5% пенсионеров получают не больше 4 тыс. грн.
Основное большинство (40,4%) получают выплаты в пределах 2001–3000 грн.
До 2000 грн в месяц получают 3,7% украинцев.
Больше 10 тыс. грн пенсии получают 6,2% граждан страны.
С 1 марта для 10,2 млн украинцев на 14% проведена индексация пенсий и социальных выплат, кроме того, впервые проиндексированы пенсии для военных.
Министерство финансов Украины не планирует сокращения социальных расходов во время войны.