Пенсии, соцзащита, медицина, образование. Министр финансов Украины не прогнозирует сокращение социальных расходов

"Я не прогнозирую каких-либо задержек или сокращений социальных расходов. Конечно, нужно усиливать адресность этих расходов. Конечно, нужно усиливать верификацию, чтобы это было справедливо, чтобы те, кто должен получать поддержку от государства, ее получали, чтобы не было злоупотреблений. Но в принципе, расходы социального блока у нас в приоритете, как и военные расходы. Поэтому я не прогнозирую сейчас таких сокращений, не вижу пока в них необходимости", – сказал министр.

Отвечая на вопрос, какие расходы власти точно не будут сокращать, Марченко ответил, что это расходы, касающиеся пенсионного обеспечения, социальной защиты граждан, образования и здравоохранения.

"Эти расходы являются приоритетными и абсолютно в полной мере должны быть обеспечены", – сказал он.

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