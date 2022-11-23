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Финансовая помощь партнеров сохраняет социальную стабильность в Украине – Зеленский

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Финансовый фронт для Украины важен, как и "передовая на поле боя", отметил Зеленский
Финансовый фронт для Украины важен, как и "передовая на поле боя", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность партнерам в мире, которые помогают Украине аккумулировать необходимые средства на фоне войны против России.

Об этом глава государства сказал 22 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Есть сегодня несколько очень нужных финансовых новостей. Во-первых, есть очередной транш макрофина от Евросоюза на €2,5 млрд. Это очень важно. Ожидаем и одобрения программы макрофина на следующий год объемом €18 млрд, – отметил Зеленский. – Во-вторых, США объявили о том, что в ближайшее время направят дополнительное финансирование в размере $4,5 млрд для прямой поддержки нашего бюджета. Благодарю партнеров за эти веские шаги солидарности. Благодаря таким решениям наших друзей мы сохраняем социальную стабильность и, несмотря на все российские удары, выполняем социальные обязательства. А это обязательства перед миллионами людей".

По словам президента, с начала полномасштабной войны Украина стабильно выплачивает пенсии почти 11 млн граждан старшего возраста.

"Провели индексацию пенсий, как это предусмотрено законом. 6 млн граждан имеют ту или иную форму социальной поддержки. Только в этом месяце социальных выплат – почти на 14 млрд грн. Это помощь многодетным, малоимущим, одиноким матерям, людям с инвалидностью. Еще более 2 млн внутренних переселенцев получают помощь от государства. Плюс зарплаты работникам бюджетной сферы. Делаем все, чтобы обеспечивать выплаты всем нашим защитникам и защитницам", – подчеркнул Зеленский.

Финансовый фронт для Украины важен, как и "передовая на поле боя", резюмировал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/697018588321620/

Контекст:

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".

По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

В 2023 году Еврокомиссия планирует выделить Украине до €18 млрд. В Венгрии заявляли, что не поддержат эту инициативу.

Теги: США, Украина, зарплата, пенсии, переселенцы, Владимир Зеленский, финансовая помощь, транш, выплаты, президент, Евросоюз, пенсия, финансирование, обращение
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