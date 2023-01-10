Пока Россия зарабатывает €5 млрд в год на экспорте металла, Европа вынуждена закрывать свои заводы – Гончаренко

"Поток дешевого металлургического сырья из РФ вкупе с астрономическими ценами на энергоносители вынуждает европейских металлургов сокращать производство. Так, в начале осени Arcelor была вынуждена закрыть несколько заводов, в том числе в Германии, из-за высоких цен на энергоносители. А российские металлурги, получающие газ и электроэнергию практически бесплатно, вытесняют европейские компании с европейского рынка! При этом рекордные цены на газ и электроэнергию во многом спровоцированы самой Россией", – подчеркнул Гончаренко.

Согласно статистике, ежегодно Россия получает около €5 млрд от экспорта черных металлов и руд в ЕС – в основном в Бельгию, Германию, Италию и Нидерланды. В марте были введены первые санкции против металла из РФ, но они оказались "половинчатыми", ведь основные статьи экспорта – руда, слябы, заготовки и другие виды сырья и полуфабрикатов – под санкции не попали. Поэтому в нынешнем и минимум в следующем году Россия продолжит зарабатывать на поставках своего металла в ЕС. В то время как заводы в Европе будут вынуждены продолжать сокращать производство и увольнять людей, акцентирует Гончаренко.

"Так почему ЕС до сих пор не ограничил поставки металла из России? Дело в огромном лобби российских производителей, которые за последние 10–15 лет сумели усилить свое влияние на европейском рынке и получили рычаги давления на национальные правительства. Поэтому ЕС должен лишить российских металлургов рычагов влияния на принятие решений", – уверен политик.

Европейские производители, в том числе венгерский гигант Dunaferr, вместо работы с Россией могли бы наладить взаимовыгодное сотрудничество с Украиной, которая является гораздо более надежным партнером, чем представители страны, развязавшей войну на европейском континенте в ХХІ веке, резюмировал Гончаренко.