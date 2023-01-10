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Пока Россия зарабатывает €5 млрд в год на экспорте металла, Европа вынуждена закрывать свои заводы – Гончаренко

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Алексей Гончаренко: ЕС должен лишить российских металлургов рычагов влияния на принятие решений
Алексей Гончаренко: ЕС должен лишить российских металлургов рычагов влияния на принятие решений
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Из-за "половинчатых" ограничений, введенных Евросоюзом на российское металлургическое сырье, страна-агрессор продолжает зарабатывать на экспорте металлов миллиарды, в то время как европейские предприятия вынуждены закрываться, не выдерживая конкуренции. Об этом написал народный депутат от "Европейской солидарности" Украины Алексей Гончаренко в статье для The Edge.

"Поток дешевого металлургического сырья из РФ вкупе с астрономическими ценами на энергоносители вынуждает европейских металлургов сокращать производство. Так, в начале осени Arcelor была вынуждена закрыть несколько заводов, в том числе в Германии, из-за высоких цен на энергоносители. А российские металлурги, получающие газ и электроэнергию практически бесплатно, вытесняют европейские компании с европейского рынка! При этом рекордные цены на газ и электроэнергию во многом спровоцированы самой Россией", – подчеркнул Гончаренко.

Согласно статистике, ежегодно Россия получает около €5 млрд от экспорта черных металлов и руд в ЕС – в основном в Бельгию, Германию, Италию и Нидерланды. В марте были введены первые санкции против металла из РФ, но они оказались "половинчатыми", ведь основные статьи экспорта – руда, слябы, заготовки и другие виды сырья и полуфабрикатов – под санкции не попали. Поэтому в нынешнем и минимум в следующем году Россия продолжит зарабатывать на поставках своего металла в ЕС. В то время как заводы в Европе будут вынуждены продолжать сокращать производство и увольнять людей, акцентирует Гончаренко.

"Так почему ЕС до сих пор не ограничил поставки металла из России? Дело в огромном лобби российских производителей, которые за последние 10–15 лет сумели усилить свое влияние на европейском рынке и получили рычаги давления на национальные правительства. Поэтому ЕС должен лишить российских металлургов рычагов влияния на принятие решений", – уверен политик.

Европейские производители, в том числе венгерский гигант Dunaferr, вместо работы с Россией могли бы наладить взаимовыгодное сотрудничество с Украиной, которая является гораздо более надежным партнером, чем представители страны, развязавшей войну на европейском континенте в ХХІ веке, резюмировал Гончаренко.

Контекст:

Принятый осенью 2022 года восьмой пакет санкций должен был расширить установленные ранее ограничения, но введенные санкции не повлияли на экспорт российской металлопродукции, так как ограничения не коснулись чугуна и ферросплавов. Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023 года, а отдельных стальных полуфабрикатов – с 1 апреля и даже с 1 октября 2024 года.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в ноябре 2022 года заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку. Об этом писала пресс-служба министерства.

Теги: санкции, экономика, импорт, Алексей Гончаренко, цены, экспорт, металлургия, Европа, страна-агрессор, ферросплавы, Евросоюз, ЕС
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