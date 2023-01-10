Пока Россия зарабатывает €5 млрд в год на экспорте металла, Европа вынуждена закрывать свои заводы – Гончаренко

"Поток дешевого металлургического сырья из РФ вкупе с астрономическими ценами на энергоносители вынуждает европейских металлургов сокращать производство. Так, в начале осени Arcelor была вынуждена закрыть несколько заводов, в том числе в Германии, из-за высоких цен на энергоносители. А российские металлурги, получающие газ и электроэнергию практически бесплатно, вытесняют европейские компании с европейского рынка! При этом рекордные цены на газ и электроэнергию во многом спровоцированы самой Россией", – подчеркнул Гончаренко.
Согласно статистике, ежегодно Россия получает около €5 млрд от экспорта черных металлов и руд в ЕС – в основном в Бельгию, Германию, Италию и Нидерланды. В марте были введены первые санкции против металла из РФ, но они оказались "половинчатыми", ведь основные статьи экспорта – руда, слябы, заготовки и другие виды сырья и полуфабрикатов – под санкции не попали. Поэтому в нынешнем и минимум в следующем году Россия продолжит зарабатывать на поставках своего металла в ЕС. В то время как заводы в Европе будут вынуждены продолжать сокращать производство и увольнять людей, акцентирует Гончаренко.
"Так почему ЕС до сих пор не ограничил поставки металла из России? Дело в огромном лобби российских производителей, которые за последние 10–15 лет сумели усилить свое влияние на европейском рынке и получили рычаги давления на национальные правительства. Поэтому ЕС должен лишить российских металлургов рычагов влияния на принятие решений", – уверен политик.
Европейские производители, в том числе венгерский гигант Dunaferr, вместо работы с Россией могли бы наладить взаимовыгодное сотрудничество с Украиной, которая является гораздо более надежным партнером, чем представители страны, развязавшей войну на европейском континенте в ХХІ веке, резюмировал Гончаренко.
Принятый осенью 2022 года восьмой пакет санкций должен был расширить установленные ранее ограничения, но введенные санкции не повлияли на экспорт российской металлопродукции, так как ограничения не коснулись чугуна и ферросплавов. Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023 года, а отдельных стальных полуфабрикатов – с 1 апреля и даже с 1 октября 2024 года.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко в ноябре 2022 года заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку. Об этом писала пресс-служба министерства.