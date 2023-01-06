Чтобы остановить кризис в горно-металлургическом комплексе Украины, необходимо разблокировать порты и снизить фискальное давление на отрасль – Федерация металлургов

"Главные задачи для отрасли и власти в 2023 году остаются теми же, что не были выполнены в прошлом году. Прежде всего, это приложение усилий на всех уровнях, в том числе дипломатическом, чтобы наконец разблокировать морской экспорт металлопродукции. Ведь сегодня у нас есть определенные соглашения на поставку аграрной продукции, однако продукция нашего ГМК заблокирована. Поэтому Украина теряет сотни миллионов долларов ежемесячно, которые могла бы получать", – сказал эксперт.

Он отметил, что нужны и изменения в законодательство, чтобы ослабить налоговую нагрузку по меньшей мере на период военного положения и несколько месяцев после него.

"В первую очередь речь идет о снижении рентных платежей, экологических налогов и налогов на фонд оплаты труда: сейчас огромное количество наших работников фактически не работает и находится в простое, в то же время им уплачивается часть зарплаты, хотя предприятия ничего не производят. Поэтому стоило бы принять какие-либо меры со стороны государства", – заявил Беленький.

Также он считает, что власть должна работать над введением международных санкций против металлургического комплекса России, чтобы лишить ее возможности зарабатывать и дать Украине расширить возможности на мировом рынке.